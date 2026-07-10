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ΥΠΕΝ: Δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:06 - 10 Ιουλ 2026

ΥΠΕΝ: Δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη νέα Υπουργική Απόφαση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών αυτοκατανάλωσης και την αξιοποίηση φθηνής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο την οργάνωση του τομέα της αυτοκατανάλωσης.      

Για πρώτη φορά όπως αναφέρει, θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης:

  • μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 800 Watt («φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι»),
  • μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
    αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών, χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, με σαφείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του δικτύου και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση που έρχεται σε συνέχεια του Ν 5299/2026 για την προώθηση της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, απλοποιεί, αποσαφηνίζει και καθορίζει πλήρως τις διαδικασίες για την εφαρμογή όλων των σχημάτων αυτοκατανάλωσης και θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης σε σταθμούς αυτοκατανάλωσης. Παράλληλα, διευρύνει και απλουστεύει τη δυνατότητα συμμετοχής πολιτών, επιχειρήσεων, αγροτών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ενεργειακών Κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών.

Η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας, μέσω της αυτοκατανάλωσης, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Ενεργειακή δημοκρατία σημαίνει δυνατότητα σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αξιοποιούν τον ήλιο, να παράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια και να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, με αυτάρκεια, έλεγχο και συμβολή σε ένα πιο βιώσιμο και καθαρό ενεργειακό μοντέλο. Η στήριξη της Πολιτείας και η ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνονται και στα 37.407 συστήματα αυτοκατανάλωσης που τέθηκαν σε λειτουργία από το 2020 ως σήμερα, συνολικής ισχύος 1.070 ΜW, με σημαντική συμμετοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε σύγκριση με την περίοδο 2015-2019, κατά την οποία τέθηκαν σε λειτουργία μόλις 1.772 συστήματα ισχύος 36 MW, κάτι που αποδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη του θεσμού στη χώρα μας.

Απλούστερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης

Με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης καλύπτονται ζητήματα και ρυθμίζονται ατέλειες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου αυτοκατανάλωσης, ενώ προσφέρεται μεγαλύτερη ευελιξία και νέες δυνατότητες στους καταναλωτές. Ειδικότερα:

  • αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής και εκκαθάρισης των σχημάτων αυτοκατανάλωσης,
  • διευκολύνεται η ανάπτυξη συλλογικής αυτοκατανάλωσης, όπως σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών, καθώς και η ανάπτυξη σταθμών από τρίτο πρόσωπο προς όφελος του αυτοκαταναλωτή,
  • εισάγεται η δυνατότητα εκπροσώπησης καταναλωτών που συμμετέχουν σε σχήματα αυτοκατανάλωσης από διαφορετικούς προμηθευτές,
  • επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σχημάτων αυτοκατανάλωσης και η συμμετοχή μιας παροχής σε περισσότερους από έναν σταθμούς,
  • προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τους υφιστάμενους σταθμούς αυτοκατανάλωσης, ώστε η μετάβαση στο νέο πλαίσιο να πραγματοποιηθεί ομαλά, χωρίς επιπλέον κόστος για τους αυτοκαταναλωτές και με άμεσο οικονομικό όφελος από τους σταθμούς.

Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό:

  • επιταχύνεται η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητώνγια όλους όσοι επιλέγουν να ενταχθούν σε σχήματα αυτοκατανάλωσης,
  • υλοποιείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αυτοκατανάλωσης, αποσκοπώντας στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών στην ευέλικτη και άμεση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Τι πετυχαίνουμε με τις νέες ρυθμίσεις

Με τη νέα Απόφαση, η αυτοκατανάλωση γίνεται πιο προσιτή, πιο απλή και πιο αποτελεσματική για όλους. Το νέο πλαίσιο δίνει περισσότερες επιλογές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των καταναλωτών και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή δημοκρατία και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 11:10
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