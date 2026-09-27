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Ισπανία: Ο Σάντσεθ φέρνει μέτρα για τους ενοικιαστές μετά την έξωση 80χρονης
Ειδήσεις
18:30 - 27 Σεπ 2026

Ισπανία: Ο Σάντσεθ φέρνει μέτρα για τους ενοικιαστές μετά την έξωση 80χρονης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται εντατικά για την προώθηση νέων μέτρων αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, με αφορμή την υπόθεση μιας 80χρονης γυναίκας που εκδιώχθηκε από την κατοικία της και έχει αναδειχθεί σε σύμβολο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί ενοικιαστές στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που διοργάνωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του 2027, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να παρουσιάσει στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, την προσεχή Τρίτη, ένα νομοθετικό διάταγμα για την προστασία των ενοικιαστών.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες.

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση», δήλωσε ο Σάντσεθ, καλώντας παράλληλα τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν «μια τελευταία προσπάθεια», ώστε τα μέτρα να εγκριθούν από το ισπανικό κοινοβούλιο.

Στο επίκεντρο οι εξώσεις και τα δικαιώματα των ενοικιαστών

Σύμφωνα με τον Σάντσεθ, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που, όπως ανέφερε, επηρεάζει ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, αλλά και μεγάλο αριθμό Ισπανών πολιτών.

Ο πρωθυπουργός άσκησε παράλληλα κριτική στην πολιτική του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ελέγχει σήμερα τον δήμο και την περιφέρεια της Μαδρίτης.

«Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση της Αμπασκάλ επανέφερε με ένταση τη συζήτηση για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία. Πλάνα από την έξωσή της, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων του 2027.

Από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, εκατοντάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές έχουν καταλάβει τμήμα της μεγάλης πλατείας στην τουριστική καρδιά της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την έξωση και ζητώντας ενίσχυση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών.

Το «διάταγμα Μαρικάρμεν»

Η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να εξετάσει στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο μια δέσμη μέτρων που έχει ήδη λάβει την ονομασία «διάταγμα Μαρικάρμεν».

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης και αυστηρότεροι περιορισμοί στις εξώσεις.

Η προώθηση των μέτρων, ωστόσο, δεν εγγυάται την κοινοβουλευτική τους έγκριση. Η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο ισπανικό κοινοβούλιο, ενώ αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία είχε απορριφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί όχι μόνο το περιεχόμενο των προτεινόμενων μέτρων, αλλά και κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπορέσει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές ψήφους για την εφαρμογή τους.

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