DIMAND: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο ΔΣ

Την 17η Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της DIMAND Α.Ε. στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Στους μετόχους δόθηκε επίσης η δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της πρόσκλησης. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.350.521 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 77,03% επί συνόλου 18.630.592 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(1) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) μετά της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(2) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την απόφαση περί μη διανομή μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της χρήσης 2024 και την μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και του Ομίλου.

(3) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2024, με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας και θα διασφαλίσει ότι τα σχόλιά των μετόχων θα αξιολογηθούν στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών στην οποία θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίον ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας. Επ’ αυτού του θέματος, οι μέτοχοι ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως αυτή υπεβλήθη, ενώ ρητά επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και κατά την από 20.05.2025 συνεδρίαση των μελών της διατύπωσε τη γνώμη της και την θετική εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής, όπως υποβλήθηκε υπόψη των μετόχων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου.

(4) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, η οποία εκδόθηκε μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

(5) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2024 και το διάστημα έως τη σύγκληση της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01.01.2024 έως 22.05.2025. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

(6) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

(7) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προενέκριναν τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026. Ειδικότερα, οι κ.κ. μέτοχοι ενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 150.000,12 ευρώ για τη χρήση 2024 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 175.000,00 ευρώ για τη χρήση 2025 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκριναν συνολικές μηνιαίες μεικτές αμοιβές ποσού 14.583,34 ευρώ για την περίοδο από 01.01.2026 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω αμοιβές, οι οποίες προεγκρίθηκαν για την εταιρική χρήση 2025 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείσα ισχύει και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

(8) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

(9) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και ενέκριναν την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

(10) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και δη, ενέκριναν τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 1,07221% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.292 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 250.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,33831% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ, δηλαδή από την 22.06.2025, ήτοι το νέο Πρόγραμμα να έχει ημερομηνία λήξης την 22.06.2026. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

(11) Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την θέσπιση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018, με νέα τετραετή διάρκεια και κατά τα λοιπά, με αμετάβλητο το λοιπό περιεχόμενο αυτής.

(12) Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε σχέση με το Άρθρο 4, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση (διαγραφή του στοιχείου 12 της πρώτης παραγράφου) με στόχο την επικαιροποίηση και αποσαφήνιση του αντικειμένου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Αναφορικά με το Άρθρο 21, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στις παραγράφους 2 και 4, οι οποίες αφορούν στην προσθήκη του ρόλου του Αναπληρωτή Διευθύνοντα και Αναπληρωτή Εντεταλμένου Συμβούλου στη σύνθεση και την εσωτερική οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(13) Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

(α) εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ειδικότερα, αποφάσισαν την επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα δέκα (10) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, και δη των κάτωθι μελών:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος

2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα

3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου

4. Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου

5. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου

6. Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου

7. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου

8. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα

9. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή

10. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου

Η εκλογή έγινε σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον ΕΚΕΔ, και

(β) όρισαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Γόντικα Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνος, Πηλείδη Εμμανουήλ (Μάνο) του Αχιλλέα, Χαρίτο Νικόλαο του Παναγή και Καζόλη Πολυξένη (Ξένια) του Νικολάου.

(14) Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την λήψη απόφασης ως προς τον καθορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Ειδικότερα, οι μέτοχοι αποφάσισαν:

(α) την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, ότι θα εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

(β) τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

(γ) την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής και εν προκειμένω λήγουσα την 17/06/2028 και

(δ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

(15) Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δεν υπήρξαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.