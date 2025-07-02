ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΛΤΟΝ: Οι αποφάσεις της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώσεις
16:12 - 02 Ιουλ 2025

ΕΛΤΟΝ: Οι αποφάσεις της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Reporter.gr Newsroom
Η «ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» πραγματοποίησε την προγραμματισμένη Επαναληπτική Γενική Συνέλευσή της προκειμένου να συζητηθούν δύο θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τα οποία δεν υπήρξε απαρτία στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 17η Ιουνίου 2025.

Στη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν οκτώ μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 11.787.290 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,097297%, επί συνόλου 26.730.187 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία συμφώνως προς το άρθρο 27, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και συνεδρίασε εγκύρως, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο (12ο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/06/2025) : Κατάργηση της από 20/06/2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί έγκρισης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και έγκριση της θέσπισης νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49,113 -114 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κατάργηση της από 20/06/2024 απόφασης περί έγκρισης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και αποφάσισε την έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 1.389.969,70 €, με εύρος τιμής αγοράς από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52) έως πέντε ευρώ (5,00) και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την δωρεάν διάθεση μετοχών που θα αποκτήσει ως ανωτέρω, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των δικαιούχων και των λοιπών όρων της διάθεσης των μετοχών αυτών.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα: ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα: ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 11.787.290

Αριθμός ψήφων υπέρ: 11.637.290

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 150.000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 44,09729 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2ο (13ο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/06/2025): Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της έτσι ώστε να συμπεριληφθούν βιοκτόνα ή απολυμαντικά προϊόντα, καθώς και η εξαγωγή προϊόντων φυτοπροστασίας.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα: ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα: ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 11.787.290

Αριθμός ψήφων υπέρ: 11.787.290

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 44,097297%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

