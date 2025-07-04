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Optima Bank: Στις 9 Ιουλίου η αποκοπή του δικαιώματος στο split μετοχών
Ανακοινώσεις
19:08 - 04 Ιουλ 2025

Optima Bank: Στις 9 Ιουλίου η αποκοπή του δικαιώματος στο split μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,15 ξεκινά την 14.07.2025.

Η Optima bank A.E. (η Τράπεζα) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.04.2025 ενέκρινε τη διάσπαση (stock split) του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία τρεις (3) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από €3,45 σε €1,15, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας από 73.774.142 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 221.322.426 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Την 24.06.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5411226 η με αρ. πρωτ. 3653262 ΑΠ/24-06-2025 (ΑΔΑ: 91Ι246ΝΛΣΞ-Σ6Δ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Δ’ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 29.04.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (€ 254.520.789,90) και διαιρείται σε διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι (221.322.426) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (€1,15).

To Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) στις 04.07.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με απόφαση της Τράπεζας, ορίζονται τα εξής:

α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 09.07.2025. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, €1,15 ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και

β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 10.07.2025 (Record Date). Η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης €1,15 ξεκινά την 14.07.2025. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα επεvδυτικών σχέσεων, εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της Τράπεζας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 8173454, υπεύθυνος κος. Γεώργιος Δούκας).

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2025 - 19:09
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