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Πειραιώς Financial Holdings: Δωρεάν διάθεση 193.224 μετοχών αξίας €1.172.483
Ανακοινώσεις
18:45 - 04 Ιουλ 2025

Πειραιώς Financial Holdings: Δωρεάν διάθεση 193.224 μετοχών αξίας €1.172.483

Reporter.gr Newsroom
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Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 19.10.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους αυτής και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών («Δικαιούχοι»), διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία στις 04.07.2025, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 65 Δικαιούχους, συνολικά 193.224 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Η ανωτέρω διάθεση δωρεάν ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε βάσει των εφαρμοζόμενων ετήσιων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών. Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €1.172.483, βάσει της τιμής κλεισίματος €6,068 της μετοχής της Εταιρείας στις 04.07.2025.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2023 προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Οι Δικαιούχοι, ως μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs), έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.119.862 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,09% του συνόλου των μετοχών της.

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