Πειραιώς Financial Holdings: Δωρεάν διάθεση 193.224 μετοχών αξίας €1.172.483

Η ανωτέρω διάθεση δωρεάν ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε βάσει των εφαρμοζόμενων ετήσιων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών. Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €1.172.483, βάσει της τιμής κλεισίματος €6,068 της μετοχής της Εταιρείας στις 04.07.2025.
Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2023 προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.
Οι Δικαιούχοι, ως μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs), έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.
Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.119.862 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,09% του συνόλου των μετοχών της.