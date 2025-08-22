Καλύφθηκε κατά 98,67% η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της VIDAVO

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας VIDAVO A.E. γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε με την από 24.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έως το ποσό των 201.600,00 ευρώ, με την έκδοση έως 192.000 νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,05 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,58 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, καλύφθηκε κατά 98,6682292%.

Με την από 22.08.2025 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ενεργώντας στο πλαίσιο σχετικής πρόβλεψης η οποία εμπεριέχεται στην απόφαση της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης,

α) προσδιόρισε, κατά τους ορισμούς του άρθρου 28 του Ν.4548/2018, το ποσό της αύξησης στο ύψος του τελικώς καταβληθέντος ποσού, ήτοι 198.915,15 ευρώ, με την έκδοση 189.443 νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,05 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 2,58 ευρώ εκάστη, και συνολικά καταβλήθηκε ποσό 488.762,94 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 289.847,79 ευρώ θα αρθεί σε πίστωση του λογαριασμό «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

β) προσάρμοσε, κατά τους ορισμούς του ιδίου ως άνω άρθρου, το οικείο άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό προέκυψε κατά τα ανωτέρω και θα ακολουθήσει η σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.098.985,65 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.046.653 άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,05 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση στη μερίδα και στον λογαριασμό αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση θα διατεθούν ως εξής: