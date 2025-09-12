ΕΧΑΕ: Στο 6,81% η Praude Asset Management και στο 1,42% η Jefferies International

Πιο αναλυτικά, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 36.007 μετοχών της ΕΧΑΕΕΧΑΕ +0,29%, αξίας 248.760,49 ευρώ.
Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,81% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.
Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,42% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.