ΕΧΑΕ: Στο 6,81% η Praude Asset Management και στο 1,42% η Jefferies International

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Σε αγορές και πωλήσεις μετοχών της ΕΧΑΕ προχώρησαν η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED και η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD, με τη μεν πρώτη να αυξάνει τη συμμετοχή της στο 6,81% και τη δεύτερη να περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου της στο 1,42%, σύμφωνα με σχετικές γραπτές γνωστοποιήσεις προς την εταιρεία.

Πιο αναλυτικά, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 36.007 μετοχών της ΕΧΑΕΕΧΑΕ +0,29%, αξίας 248.760,49 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,81% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

ΕΧΑΕ +0,29% ενημέρωσε για πωλήσεις 105.090 μετοχών της εταιρείας. Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε για πωλήσεις 105.090 μετοχών της εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,42% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.