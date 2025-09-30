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Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέου Ομολογιακού Δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ανακοινώσεις
16:35 - 30 Σεπ 2025

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέου Ομολογιακού Δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Reporter.gr Newsroom
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To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολογιακού δανείου της εταιρείας στην Κύρια Αγορά. O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. 

Υποδεχόμενος τους προσκεκλημένους, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος αναφέρθηκε στη σημαντική υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς, στοιχείο που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία και τις προοπτικές της, προσθέτοντας: «Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1969 και αποτελεί παράδειγμα εταιρείας που με συνέπεια αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει η κεφαλαιαγορά, έχοντας αντλήσει συνολικά από το 1999 κεφάλαια 1,64 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή ομολογιών. Σε ό,τι αφορά στις ομολογιακές εκδόσεις, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει προχωρήσει έως σήμερα στην έκδοση 4 ομολόγων, συνολικής αξίας 1,64 δισ. ευρώ. Συγχαίρουμε τη Διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αυτή την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκδοση και υπενθυμίζουμε πως το Χρηματιστήριο Αθηνών θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε κάθε αναπτυξιακό βήμα των εταιρειών του».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρηςευχαρίστησε θερμά τους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τονίζοντας ότι η υπερκάλυψη της έκδοσης φανερώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στον Όμιλο. «Είμαστε ο μεγαλύτερος εκδότης στην αγορά ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και από τους πρώτους που την αξιοποιήσαμε, και χαίρουμε ισχυρής εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού. Θα επενδύσουμε τα κεφάλαια που αντλήσαμε μαζί με δικά μας διαθέσιμα σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τομέας των υποδομών και οι σχετικές επενδύσεις διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρή πολλαπλασιαστική επίδραση στην ελληνική οικονομία» σημείωσε.

H κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέφερε: «Η ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσέλκυσε προσφορές 1,2 δισ. ευρώ – το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών – με τις εγγραφές μόνο των ιδιωτών επενδυτών να ξεπερνούν τις 16.000. Το εντυπωσιακό ενδιαφέρον οδήγησε σε υπερκάλυψη του τίτλου κατά 2,4 φορές. Η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις υποδομές και τα utilities, την υψηλή επενδυτική αναγνωρισιμότητά της, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί την αναντίρρητη δέσμευσή μας για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου και των stakeholders του».

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Ψάλτης Διευθύνων Σύμβουλος της Αlpha Bank δήλωσε: «Θέλω με τη σειρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου εκ μέρους όλων των τραπεζών που στήριξαν τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αυτό το εγχείρημα που είχε δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες: ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα και το γεγονός ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προερχόταν από έναν 18μηνο εταιρικό μετασχηματισμό». Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή όλων των τραπεζών και ιδιαιτέρως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επίτευξη αυτής της μεγάλης επιτυχίας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε: «Η εισαγωγή του ομολόγου δείχνει αφενός εμπιστοσύνη στην Εταιρεία και αφετέρου αποδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να στηρίζει τις εταιρείες παρέχοντας τη ρευστότητα που χρειάζονται για να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια στην Ελλάδα και εξωτερικό. Οι όροι με τους οποίους έγινε η ομολογιακή έκδοση είναι σημαντικοί. Η άντληση των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με ελκυστικό επιτόκιο, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην έκδοση. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο προκειμένου η κεφαλαιαγορά να επιτελεί το έργο της και να έχουμε και άλλες εταιρικές πράξεις που ενισχύουν τα επιχειρηματικά σχέδια των εισηγμένων».

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