Reuters: Ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης της παραγωγής πετρελαίου

Ο ΟΠΕΚ+ ενδέχεται να εξετάσει την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) για το Νοέμβριο στη συνάντησή της την επόμενη Κυριακή (5/10), σύμφωνα με πληροφορίες από δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η προτεινόμενη αύξηση θα ήταν τριπλάσια από την αύξηση των 137.000 bpd που είχε συμφωνηθεί για τον Οκτώβριο, γεγονός που δείχνει την πρόθεση του ΟΠΕΚ+ να υιοθετήσει πιο δυναμική στρατηγική παραγωγής. Μια τρίτη πηγή ανέφερε μάλιστα ότι η αύξηση για το Νοέμβριο θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 500.000 bpd.

Η πιθανή αυτή κίνηση αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του ΟΠΕΚ+ να ανταποκριθεί στις μεταβολές της ζήτησης και να επηρεάσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Οι διακυμάνσεις των τιμών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν την απόφαση κρίσιμη για τη στρατηγική της ομάδας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση, με τη συνεδρίαση της επόμενης Κυριακής να θεωρείται καθοριστική για την τελική στάση του ΟΠΕΚ+. Οι επόμενες κινήσεις της ομάδας θα παρακολουθούνται στενά από τις αγορές παγκοσμίως.