CBS: Η Χαμάς κλίνει προς την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ στη Γάζα

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις φέρονται να κλίνουν προς την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Το σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο ο Τραμπ παρουσίασε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (29/9), περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν υπό κράτηση καθώς και Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανάθεση της διοίκησης της Γάζας σε προσωρινή παλαιστινιακή τεχνοκρατική αρχή, υπό την επίβλεψη ενός διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης» με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ.

Το κείμενο της πρότασης αναφέρει ότι «μέσα σε 72 ώρες από την αποδοχή της από το Ισραήλ, θα πρέπει να επιστραφούν όλοι οι όμηροι – ζωντανοί ή νεκροί». Κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης, ο Νετανιάχου φάνηκε να συναινεί στη συμφωνία.

Ωστόσο, μετά τη συνάντηση, δήλωσε: «Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις περισσότερες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, τουλάχιστον μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι».

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το CBS News, αντίγραφο του σχεδίου δόθηκε στη Χαμάς από έναν Αιγύπτιο αξιωματούχο και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, οι οποίοι ενεργούν ως διαμεσολαβητές.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, αν και δεν προβλέπεται να έχει ρόλο στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας σύμφωνα με το σχέδιο, δήλωσε την υποστήριξή της. Μέσω ανακοίνωσης που δημοσίευσε το πρακτορείο WAFA, τόνισε: «Δίνουμε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή».

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευση της Παλαιστινιακής Αρχής για μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων είναι: «Η διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου» και η επιδίωξη για ένα «σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος, προσηλωμένο στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας».

Αν και το σχέδιο δεν της αποδίδει άμεσο ρόλο στη διοίκηση της Γάζας, αναφέρει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορούσε «να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα», εφόσον εφαρμόσει τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις.

Πολυάριθμα μουσουλμανικά/αραβικά κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία δηλώνουν: «Χαιρετίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του κ. Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, σχολίασε στο CBS News: «Οτιδήποτε μας φέρνει πιο κοντά σε κατάπαυση πυρός, στην απελευθέρωση των ομήρων, στον τερματισμό της σφαγής και στην ανακούφιση των ακραίων δεινών είναι ευπρόσδεκτο».

Από την πλευρά των απλών πολιτών της Γάζας, ένας άνδρας από την πόλη Ντέιρ αλ Μπαλάχ δήλωσε: «Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνά τη Γάζα, αρκεί να μην έχουμε άλλον πόλεμο σαν εκείνον της 7ης Οκτωβρίου. Και κάτι ακόμα: Δεν θέλουμε οι Ισραηλινοί στρατιώτες να ξαναμπούν στα σπίτια μας όπως το 1948».

Ένας άλλος κάτοικος της ίδιας πόλης είπε στο CBS: «Οτιδήποτε βάζει τέλος στην αιματοχυσία και στις μάχες είναι θετικό. Οτιδήποτε σταματά αυτή τη σφαγή που ζούμε».

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη (30/9), ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε - μετά τις έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας του, κυρίως από την ακροδεξιά πτέρυγα - ότι δέχτηκε τη δημιουργία Παλαιστινιακού Κράτους και ισχυρίστηκε ότι οι IDF θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας.