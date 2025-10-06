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Στα €1,10 η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Intralot
Ανακοινώσεις
10:14 - 06 Οκτ 2025

Στα €1,10 η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Intralot

Reporter.gr Newsroom
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Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Intralot, που προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίστηκε στα €1,10 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, μετά την ενημέρωση της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, διατέθηκαν συνολικά 390.000.000 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (οι «Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς»).

Η τιμή διάθεσης των μετοχών αυτών είναι η ίδια τόσο για τη διεθνή όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά και ορίστηκε στα €1,10 ανά μετοχή.

Η ζήτηση από τους επενδυτές για τη Συνδυασμένη Προσφορά υπερέβη κατά πολύ τον αριθμό των μετοχών που προσφέρθηκαν.

Τα πλήρη στοιχεία σχετικά με την κατανομή των μετοχών στις διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών θα γίνουν γνωστά στις 8 Οκτωβρίου 2025.

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