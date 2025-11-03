Metlen: Αγορά 15.000 ακόμη μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen προχώρησε την Παρασκευή (3/11) ο CEO της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 15.000 μετοχές μέσω της συνδεδεμένης Melvet Investments.

Οι νέες αγορές πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 44,1077 ευρώ ενώ το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 612.615 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, μέχρι τη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο κ. Μυτιληναίος είχε αποκτήσει συνολικά μετοχές ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, με το νέο σύνολο των αγορών να υπερβαίνει πλέον τα 5,2 εκατ. ευρώ.