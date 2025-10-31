Νέες αγορές μετοχών της Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο – Διέθεσε €4,6 εκατ. σε τρεις μέρες
13:45 - 31 Οκτ 2025

Νέες αγορές μετοχών της Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο – Διέθεσε €4,6 εκατ. σε τρεις μέρες

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, συνέχισε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα τις αγορές μετοχών της εταιρείας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον όμιλο.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της Metlen προχώρησε σε δύο συναλλαγές συνολικής αξίας 1,291 εκατ. ευρώ. Η πρώτη αφορούσε 8.000 μετοχές στην τιμή των 41,4563 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ η δεύτερη 22.390 μετοχές στην τιμή των 42,8796 ευρώ/μετοχή.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν σε συνέχεια των αγορών της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, όταν ο κ. Μυτιληναίος είχε αποκτήσει 50.000 μετοχές συνολικής αξίας 2,11 εκατ. ευρώ (στην τιμή των 42,2019 ευρώ ανά μετοχή), καθώς και των αγορών της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, ύψους 1,226 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 30.000 μετοχές στα 40,8977 ευρώ.

Συνολικά, μέσα σε διάστημα τρών ημερών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έχει επενδύσει 4,627 εκατ. ευρώ για την αγορά μετοχών της Metlen.

