ΕΤΕ: Κέρδη €1 δισ. στο εννεάμηνο - Μυλωνάς: Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €200 εκατ.

Ισχυρή κερδοφορία και σταθερή αύξηση των αποδόσεων καταγράφει η Εθνική Τράπεζα στο εννεάμηνο του 2025, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη των ετήσιων στόχων της. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν κοντά στο €1,0 δισ., ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,40.

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση της ΕΤΕ έφερε στο +12% ετησίως και €34,7 δισ. τα εξυπηρετούμενα δάνεια και στα 1,8 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους με στόχο τα 2,5 δισ. ευρώ για το 2025.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ύψους ~€1,0 δισ. το Εννεάμηνο 2025 απορροφούν την επίδραση της ομαλοποίησης των επιτοκίων. Αναλυτικά:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -9,8% σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το 2025, αποτυπώνοντας τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων της αγοράς κατά περίπου -150 μ.β. ετησίως το Εννεάμηνο 2025.

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 2,5%, αποτυπώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Οι δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη σε όλα τα Στάδια δανείων, παρέχοντας ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας και αναδεικνύοντας τον ισχυρό μας Ισολογισμό.

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 19,0%, ενισχυμένος κατά +10 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά την πρόβλεψη για διανομή από τα κέρδη του 2025 ύψους 60% 4 στο Εννεάμηνο 2025. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,8%.

O δείκτης MREL του Ομίλου ανήλθε σε 28,5%, υπερβαίνοντας τον στόχο MREL του Γ’ τριμήνου 2025 ύψους 26,8% κατά +170 μ.β.

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας συμβάλλει στην επίτευξη διατηρήσιμων αποτελεσμάτων

Στην Εταιρική Τραπεζική, εφαρμόζουμε συνεχείς βελτιώσεις στο λειτουργικό μας μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων που ενισχύουν τη λειτουργική μας δομή, με σκοπό να επιταχύνουμε την ανάπτυξή του χαρτοφυλακίου διεθνών χρηματοδοτήσεων.

Στη Λιανική Τραπεζική, αναβαθμίζουμε την εμπειρία των πελατών μας με το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης ιδιωτών, διαθέτοντας το «Live Banking», ένα νέο κανάλι απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, ενώ ενισχύουμε τις πωλήσεις και την αποδοτικότητα του δικτύου των καταστημάτων μας με την περαιτέρω μεταφορά αιτημάτων πελατών μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παράλληλα, προχωρούμε με τη μετάπτωση των υπηρεσιών Wealth Management σε νέα πλατφόρμα, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους

Παγιώνουμε την ηγετική μας θέση στην ψηφιακή τραπεζική, με 4,4 εκατ. συνδρομητές ψηφιακών καναλιών, ενώ οι ενεργοί χρήστες υπερβαίνουν τα 3,2 εκατ., ως αποτέλεσμα τη νέας εφαρμογής Mobile Banking Ιδιωτών πελατών και της αναβαθμισμένης ψηφιακής πλατφόρμας Business Internet Banking Εταιρικών πελατών

Ο εκτεταμένος τεχνολογικός μετασχηματισμός μας συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, με τη μετάπτωση στο νέο σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) να βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης με ορίζοντα το Α’ τρίμηνο 2026, ενώ συνεχίζουμε την υλοποίηση use cases τεχνητής νοημοσύνης GenAI, όπως μεταξύ άλλων της ψηφιακής βοηθού (Sophia chatbot), η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Στρατηγική ESG

Αναφορικά με το Περιβάλλον και το Κλίμα, διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά για τη χρηματοδότηση βιώσιμων πηγών ενέργειας, παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, ενώ συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, ολοκληρώνοντας τη διάθεση των εσόδων του δεύτερου πράσινου ομολόγου ύψους €650 εκατ. (έκδοση του Δ’ τριμήνου 2024).

Αναφορικά με την Κοινωνική Ευθύνη, στηρίζουμε ενεργά τις πρωτοβουλίες με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση δημόσιων σχολικών υποδομών με χορηγία συνολικού ύψους €50 εκατ. το 2024 και το 2025, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο νησί της Χίου.

Μυλωνάς: Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €200 εκατ. στις 14 Νοεμβρίου, ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60% επί των κερδών του 2025

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα έναντι των παγκόσμιων γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ ο εγχώριος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζουν να ενισχύονται. Είναι εντυπωσιακό ότι, ο τουρισμός παραμένει σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού, με τις εξαγωγές αγαθών να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός που αντανακλά την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου επιχειρηματικού τομέα.

Επιπλέον, η οικονομική θέση των νοικοκυριών συνεχίζει να ενισχύεται, υποστηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, ενώ οι υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, οι ολοένα και πιο ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς και οι συνεχιζόμενες εισροές ξένων επενδύσεων ενδυναμώνουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματά μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και της Τράπεζάς μας, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των πρόσφατα αναβαθμισμένων στόχων μας για το έτος.

Η κερδοφορία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα έναντι της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, αξιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των δανείων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες. Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ~€1,0 δισ. το Εννεάμηνο 2025, με το δείκτη απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 15,6% 2, συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% για το 2025.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τον δείκτη CET1 να αυξάνεται κατά +70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους σε 19,0%, παρέχοντας στρατηγική ευελιξία όσον αφορά στην οργανική ανάπτυξη, τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσδίδουν αξία, καθώς και την ενίσχυση της διανομής κεφαλαίου στους μετόχους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €200 εκατ. στις 14 Νοεμβρίου, ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60% 4 επί των κερδών του 2025. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είμαστε σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσουμε την ισχυρή δυναμική μας, καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτιώνοντας την τραπεζική εμπειρία των πελατών μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού μας, και οικοδομώντας μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο Τράπεζα για το μέλλον.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, η πειθαρχημένη υλοποίηση των επιχειρησιακών μας στόχων και το στρατηγικό μας όραμα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να προσφέρουμε διατηρήσιμη αξία στους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη των υποδομών και το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας».