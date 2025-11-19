ΟΛΘ: Σύμβαση με ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ για την επέκταση του Προβλήτα 6 - Στα €195,6 εκατ. το τίμημα
20:32 - 19 Νοε 2025

Η ΟΛΘ Α.Ε. προχωρά σε σημαντική επένδυση για την ενίσχυση των λιμενικών της υποδομών, με την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευαστικών Έργων για την επέκταση του Προβλήτα 6.

Το έργο, προϋπολογισμού €195,6 εκατ., στοχεύει στη βελτίωση της δυνατότητας πρόσδεσης μεγάλων πλοίων και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 40 μήνες, αξιοποιώντας τόσο ίδια κεφάλαια όσο και τραπεζικό δανεισμό, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ισχύ και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2025 υπεγράφη μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 6) Κ/Ξ» η Σύμβαση Κατασκευαστικών Έργων για το Έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» (εφεξής η «Σύμβαση»).

Η Κοινοπραξία είχε αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος και με την υπογραφή της Σύμβασης, κατέστη Ανάδοχος για την κατασκευή του Έργου. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι το έργο κατασκευής που περιλαμβάνεται στην Υποχρεωτική Επένδυση Αρ. 1: «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε., όπως ισχύει.

Το Έργο οδηγεί στη δραστική ενίσχυση των υποδομών της ΟΛΘ Α.Ε. και συνίσταται στην επέκταση του Προβλήτα 6 με πρόσθετο μήκος 513 μέτρα, πλάτος 306,5 μέτρα και σημαντική εκβάθυνση (βυθοκόρηση) του διαύλου προσέγγισης και της περιοχής ελιγμών πλοίων, για την ασφαλή πρόσδεση ακόμη και πλοίων σχεδιασμού ULCV (Ultra Large Container Vessels).

Το τελικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του Έργου ανέρχεται στο σταθερό κατ’ αποκοπή ποσό των € 195,6 εκατ., πλέον Φ.Π.Α.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του Έργου ορίζεται σε σαράντα [40] μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Επισημαίνεται πως – δεδομένων των τελικών όρων της Σύμβασης και των υφιστάμενων συνθηκών αγοράς – η χρηματοδότηση του Έργου θα καλυφθεί τόσο από ίδια κεφάλαια της ΟΛΘ Α.Ε. όσο και από τραπεζικό δανεισμό.

Οι όροι του δανεισμού θα προσδιοριστούν προσεχώς, δεδομένων των ιδιαίτερα υψηλών υφιστάμενων τραπεζικών διαθεσίμων της Εταιρείας και των θετικών ρυθμών προόδου του 2025. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και κερδοφορία.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 20:40
