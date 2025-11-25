ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη €361,3 εκατ. αυξημένα κατά 6,3% το εννεάμηνο

Ο ΟΠΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2025 διαμορφώθηκαν στα €1.755,9εκ. έναντι €1.648,3εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στην επίγεια δραστηριότητα (retail) και στο online. Τα GGR του γ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε €602,9εκ., υψηλότερα κατά 6,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της δυναμικής επίδοσης των αριθμολαχείων.

Συνοπτικά αποτελέσματα

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 6,9% σε ετήσια βάση στα €740,4εκ. (εννεάμηνο 2024: €692,5εκ.), ωθούμενο από την αύξηση των εσόδων και τα ισχυρά περιθώρια κέρδους. Το γ’ τρίμηνο 2025 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση στα €253,4εκ. (γ’ τρίμηνο 2024: €241,9εκ.).

Τα λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2025 ανήλθαν σε €339,8εκ. έναντι €314,6εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 8,0% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα του γ’ τριμήνου 2025 αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση στα €111,6εκ. (γ’ τρίμηνο 2024: €100,6 εκ.) κυρίως λόγω αύξησης των μισθοδοτικών δαπανών, εξαιτίας της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς και της αύξησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση στα €612,6εκ. (εννεάμηνο 2024: €586,9εκ.) ή κατά 4,3% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε €214,2εκ. (γ’ τρίμηνο 2024: €213,2εκ.), αυξημένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση, ή κατά 1,2% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €361,3εκ. (εννεάμηνο 2024: €339,9εκ.), αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση (ή κατά 4,4% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση). Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €127,9εκ. (γ’ τρίμηνο 2024: €120,5εκ.), αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση (ή κατά 2,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση).

Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €167,2εκ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,19x (0,23x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Η ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου 2025 διασφαλίζει την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας.

Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2025: «Χτίζοντας στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, ο ΟΠΑΠ πέτυχε δυνατά αποτελέσματα κατά το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας το ισχυρό αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Όπως και πέρσι, οι επιδόσεις του γ΄ τριμήνου επωφελήθηκαν από ένα σημαντικό τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ. Το giga jackpot, που σημειώθηκε τον Αύγουστο, ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, οδηγώντας σε αυξημένη κίνηση στο retail δίκτυο, ενισχυμένη επισκεψιμότητα στις online πλατφόρμες και μεγαλύτερη παικτική δραστηριότητα και στα δύο κανάλια. Ταυτόχρονα, οι iGaming δραστηριότητες μας αναπτύχθηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο, ενώ η iLottery πλατφόρμα μας εμπλουτίστηκε με δράσεις loyalty, που προσέφεραν gamified εμπειρίες με βάση τη θεματική της F1, κάθε Σαββατοκύριακο που διεξαγόταν Grand Prix.

Συνολικά, η αύξηση της κερδοφορίας συνδυάστηκε με υγιή περιθώρια κέρδους και ισχυρή ταμειακή θέση. Οι θετικές αυτές τάσεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τις προβλέψεις μας για το οικονομικό έτος 2025, καθώς και τους ευρύτερους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους μας. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε για ένα δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς και ανυπομονούμε για το 2026, στο οποίο θα δραστηριοποιηθούμε υπό τη νέα επωνυμία της Allwyn. Το γεγονός αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ευκαιριών ανάπτυξης, καινοτομίας και κορυφαίων στο είδους τους εμπειριών διασκέδασης και gaming για τους πελάτες μας».

Αναλυτικά αποτελέσματα

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR): Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο εννεάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση στα €1.755,9εκ. (εννεάμηνο 2024: €1.648,3εκ.) ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στην επίγεια δραστηριότητα (retail) και στο online. Τα GGR το γ’ τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €602,9εκ., υψηλότερα κατά 6,6% σε ετήσια βάση (γ’ τρίμηνο 2024: €565,8εκ.), λόγω της δυνατής επίδοσης του Τζόκερ και της ισχυρής ανόδου του Powerspin.

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια: Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκε στα €740,4εκ. έναντι €692,5εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένο κατά 6,9% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας την αύξηση των εσόδων. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια του γ’ τριμήνου 2025 αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα €253,4εκ. έναντι €241,9εκ. το γ΄ τρίμηνο 2024.

Kέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €612,6εκ. έναντι €586,9εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 4,4% σε ετήσια βάση ή κατά 4,3% σε επαναλαμβανομένη ετήσια βάση. Το γ΄ τρίμηνο 2025 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €214,2εκ. έναντι €213,2εκ. το γ΄ τρίμηνο 2024, υψηλότερα κατά 0,5% σε ετήσια βάση ή κατά 1,2% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 35,5%, εντός του στόχου για το 2025.

Καθαρά Κέρδη: Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €361,3εκ. αντι €339,9εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση ή κατά 4,4% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2025 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €127,9εκ., αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση ή κατά 2,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Το περιθώριο του επαναλαμβανόμενου καθαρού κέρδους αυξήθηκε σε 21,5% (έναντι 19,7% το β’ τρίμηνο 2025).

Αριθμολαχεία: Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν στα €607,3εκ. το εννεάμηνο 2025 έναντι €573,1εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,0% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του Τζόκερ. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία το γ’ τρίμηνο 2025 σημείωσαν ισχυρή αύξηση και διαμορφώθηκαν στα €219,6εκ. (γ’ τρίμηνο 2024: €200,0εκ.), αυξημένα κατά 9,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του ιστορικού τζακ ποτ στο Τζόκερ τον Αύγουστο και της δυνατής επίδοσης του KINO.

Αθλητικός Στοιχηματισμός: Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) των παιχνιδιών στοιχηματισμού ανήλθαν σε €557,8εκ. το εννεάμηνο 2025 έναντι €535,6εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 4,1% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης του αθλητικού στοιχηματισμού και του Powerspin. Τα GGR των παιχνιδιών στοιχηματισμού το γ’ τρίμηνο 2025 μειώθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €180,1εκ., (γ’ τρίμηνο 2024: €181,3εκ.), επηρεαζόμενα αρνητικά από τα ευνοϊκά για τους παίκτες αθλητικά αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου, όπως παρατηρήθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο, λαμβάνοντας όμως παρόλα αυτά στήριξη από το Powerspin, το οποίο κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη.

VLTs: Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από τα VLTs διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο 2025 στα €262,1εκ., αυξημένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, έναντι €249,9εκ. το εννεάμηνο 2024. Το γ’ τρίμηνο 2025 τα έσοδα από τα VLTs ανήλθαν σε €88,4εκ., υψηλότερα κατά 6,0% σε ετήσια βάση (γ’ τρίμηνο 2024: €83,5εκ.), επωφελούμενα από τις προϊοντικές βελτιώσεις και τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις των τερματικών, με αποτέλεσμα την αυξημένη δραστηριότητα των παικτών.

Σκρατς & Λαχεία: Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €77,1εκ. το εννεάμηνο 2025 έναντι €75,0εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2025 τα GGR των Σκρατς & Λαχείων ανήλθαν σε €24,9εκ., αυξημένα κατά 10,8% σε ετήσια βάση, με τα Σκρατς και Λαϊκό να σημειώνουν ισχυρές επιδόσεις μετά τις εμπορικές τους βελτιώσεις και τις νέες κυκλοφορίες λαχνών Σκρατς.

Διαδικτυακό Καζίνο: Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από το διαδικτυακό καζίνο αυξήθηκαν κατά 17,2% σε ετήσια βάση στα €251,6εκ. το εννεάμηνο 2025 (εννεάμηνο 2024: €214,7εκ.). Το γ΄ τρίμηνο 2025 τα GGR κατέγραψαν ισχυρή αύξηση για ένα ακόμη τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα €89,8εκ. έναντι €78,5εκ. το τρίτο τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση λόγω της ισχυρής ζήτησης για εμπειρίες gaming από τους παίκτες.

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια: Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε €457,4εκ. έναντι €434,5εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 5,3% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των εσόδων και στα δύο δίκτυα (online & retail). Το γ’ τρίμηνο 2025 τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια ανήλθαν σε €156,5εκ. έναντι €144,9εκ. το γ’ τρίμηνο 2024, υψηλότερα κατά 8,0% σε ετήσια βάση.

Έξοδα μισθοδοσίας: Τα έξοδα μισθοδοσίας το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε €84,8εκ. έναντι €75,7εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 12,1% σε ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2025 τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 14,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι στα €29,4εκ., λόγω της αύξησης του προσωπικού για την υποστήριξη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών.

Έξοδα προβολής και διαφήμισης: Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 3,5% σε ετήσια βάση στα €110,1εκ. έναντι €106,4εκ. το εννάμηνο 2024. Στο γ’ τρίμηνο 2025 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης μειώθηκαν στα €31,0εκ. (-0,9% σε ετήσια βάση) αντανακλώντας τις μειωμένες δαπάνες για χορηγίες και πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Λοιπά λειτουργικά έξοδα: Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε €144,9εκ. έναντι €132,5εκ. το εννεάμηνο 2024, υψηλότερα κατά 9,3% σε ετήσια βάση. Στο γ’ τρίμηνο 2025 τα λοιπά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €51,2εκ., αυξημένα κατά 17,2% σε ετήσια βάση (γ’ τρίμηνο 2024: €43,7εκ.), λόγω της αυξημένης δαπάνης για έργα που σχετίζονται με την πληροφορική.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε €521,4εκ. έναντι €493,8εκ. το εννεάμηνο 2024, λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας.

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε εκροές €22,7εκ. για την υποστήριξη των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε εκροές ύψους €217,7εκ., αντανακλώντας καθαρό δανεισμό €289,9εκ., διανομή μερισμάτων ύψους €295,4εκ. και την εξαγορά του υπόλοιπου 15,51% της Stoiximan για €201,5εκ.

Κύριες εξελίξεις

Συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn: Στις 13 Οκτωβρίου 2025, η Allwyn International AG και η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσαν την επιχειρηματική τους συνένωση μέσω μιας συναλλαγής ανταλλαγής μετοχών. Αυτή η συναλλαγή θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας στον κόσμο, ενώνοντας δύο ηγέτες του κλάδου με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Η συνενωμένη εταιρεία, η οποία θα μετονομαστεί σε Allwyn, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχέδια για πρόσθετη διεθνή εισαγωγή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει την απόσχιση του ΟΠΑΠ σε νέες ελληνικές θυγατρικές, τη μεταφορά της καταστατικής του έδρας στο Λουξεμβούργο και στη συνέχεια τη μεταφορά της έδρας στην Ελβετία. Η Allwyn θα κατέχει περίπου το 78,5% του οικονομικού ενδιαφέροντος στην συνενωμένη εταιρεία, ενώ οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές.

Διανομή Προμερίσματος 2025: Τον Νοέμβριο του 2025, η Εταιρεία διένειμε προμέρισμα ύψους €179,3εκ. (€0,50 ανά μετοχή) για τη χρήση του 2025.

Πρόωρη Εξόφληση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020: Στη συνεδρίασή του στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης για όλα τα ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 4.3 του προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ως μέρος της στρατηγικής αναχρηματοδότησης και παράτασης του χρέους της εταιρείας. Η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2025, με τους ομολογιούχους να λαμβάνουν το 100,5% της ονομαστικής αξίας του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, πλέον δεδουλευμένων τόκων, εξόδων και φόρων. Μετά την πλήρη αυτή εξόφληση, τα ομόλογα ακυρώθηκαν σύμφωνα με τον όρο 4.6 του Προγράμματος και τον Κανονισμό του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX CSD Rulebook). Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο αντικαταστάθηκε από νέο τραπεζικό δανεισμό.