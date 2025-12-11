ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Euroxx: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα - Δεν έχει λάβει πρόταση εξαγοράς
Ανακοινώσεις
18:58 - 11 Δεκ 2025

Euroxx: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα - Δεν έχει λάβει πρόταση εξαγοράς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα δημοσιεύματα για πρόταση εξαγοράς από πιστωτικό ίδρυμα διαψεύδει η Euroxx Χρηματιστηριακή μέσω ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ανακοίνωση της Εταιρείας «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί κατάχρησης αγοράς και της υπ΄αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα , η Εταιρεία, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους στην Εταιρεία, και ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Euroxx: Εκτίναξη της τιμής - στόχου στα 54 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αναλύσεις

Euroxx: Εκτίναξη της τιμής - στόχου στα 54 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Πλεύρης: Διάψευση ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - «Θα κινηθώ νομικά για συκοφαντία»
Πολιτική

Πλεύρης: Διάψευση ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - «Θα κινηθώ νομικά για συκοφαντία»

Euroxx: Bullish για τις ελληνικές τράπεζες - Ανεβάζει τις τιμές στόχους
Αναλύσεις

Euroxx: Bullish για τις ελληνικές τράπεζες - Ανεβάζει τις τιμές στόχους

Commerzbank: Απορρίπτει πρόταση UniCredit και επιμένει στην ανεξαρτησία της
Επιχειρήσεις

Commerzbank: Απορρίπτει πρόταση UniCredit και επιμένει στην ανεξαρτησία της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ