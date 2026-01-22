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Ideal: Νέα ονομαστική αξία από 29/1 λόγω της επιστροφής κεφαλαίου €0,15
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11:33 - 22 Ιαν 2026

Ideal: Νέα ονομαστική αξία από 29/1 λόγω της επιστροφής κεφαλαίου €0,15

Reporter.gr Newsroom
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Η «IDEAL Holdings A.E.» γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2026, που δημοσιεύθηκε στις 22.12.2025.  

Η τροποποίηση αφορά τις ακόλουθες ημερομηνίες, σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους μέσω καταβολής μετρητών (€0,15 ανά μετοχή), όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12.01.2026.

Ημερ/νία έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών με νέα ονομαστική αξία : Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026

Ημερ/νία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου : Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026

Ημερ/νία έναρξης καταβολής της μείωσης του κεφαλαίου στους δικαιούχους: Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026

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