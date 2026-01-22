Ideal: Νέα ονομαστική αξία από 29/1 λόγω της επιστροφής κεφαλαίου €0,15

Η τροποποίηση αφορά τις ακόλουθες ημερομηνίες, σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους μέσω καταβολής μετρητών (€0,15 ανά μετοχή), όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12.01.2026.
Ημερ/νία έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών με νέα ονομαστική αξία : Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026
Ημερ/νία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου : Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026
Ημερ/νία έναρξης καταβολής της μείωσης του κεφαλαίου στους δικαιούχους: Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026