Ideal: Νέα ονομαστική αξία από 29/1 λόγω της επιστροφής κεφαλαίου €0,15

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Η «IDEAL Holdings A.E.» γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2026, που δημοσιεύθηκε στις 22.12.2025.

Η τροποποίηση αφορά τις ακόλουθες ημερομηνίες, σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους μέσω καταβολής μετρητών (€0,15 ανά μετοχή), όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12.01.2026.

Ημερ/νία έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών με νέα ονομαστική αξία : Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026

Ημερ/νία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου : Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026

Ημερ/νία έναρξης καταβολής της μείωσης του κεφαλαίου στους δικαιούχους: Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026