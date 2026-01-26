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Εθνική Τράπεζα: Άνω των €2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο των €500 εκατ.
Ανακοινώσεις
13:38 - 26 Ιαν 2026

Εθνική Τράπεζα: Άνω των €2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο των €500 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Οι προσφορές που έχουν κατατεθεί στο βιβλίο για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ , γεγονός που σημαίνει ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από τέσσερις φορές. 

Η νέα έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τον οίκο Moody’s.

Πρόκειται για πράσινο ομόλογο Senior Preferred διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την παρέλευση των πρώτων τεσσάρων ετών. Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note Programme της τράπεζας, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τη Δευτέρα (26/1) η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 7,250% και λήξη το 2027.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Εθνικής:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, την εκκίνηση, την 26 Ιανουαρίου 2026, προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών (η Πρόταση Εξαγοράς) σε σχέση με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500.000.000 σταθερού επιτοκίου 7,250% (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2027 (ISIN: XS2558592932) (οι Ομολογίες).

Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότηταςMREL υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες), η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς. Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η αποδοχή αγοράς από τον Προτείνοντα εγκύρως προσφερόμενων Ομολογιών στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).

Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό.

Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 13:39
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