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Τσαγγάρης (πρόεδρος ΕΣΑ): Το 2026 πρέπει να αποτελέσει χρονιά ουσιαστικών παρεμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:33 - 26 Ιαν 2026

Τσαγγάρης (πρόεδρος ΕΣΑ): Το 2026 πρέπει να αποτελέσει χρονιά ουσιαστικών παρεμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

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Σε κλίμα ενότητας, συλλογικότητας και αγωνιστικής αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, κ. Σταύρος Καφούνης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, κ. Παύλος Πολιτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Καπράλος.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Θάνος Τσαγγάρης, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι το 2026 πρέπει να αποτελέσει χρονιά ουσιαστικών παρεμβάσεων, περισσότερης δικαιοσύνης και πραγματικών ευκαιριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ελληνικό εμπόριο, το οποίο δοκιμάζεται καθημερινά από αυξημένα κόστη, αθέμιτο ανταγωνισμό και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης.

Τόνισε, επίσης, ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, με παρεμβατικό και τεκμηριωμένο λόγο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και ξεκάθαρες θέσεις, υπερασπιζόμενος τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το δικαίωμα των εμπόρων σε ένα δίκαιο και λειτουργικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η παρουσία των προέδρων της ΕΣΕΕ, της ΟΕΣΑΟΝΝΑ και του ΕΣΠ ανέδειξε έμπρακτα ότι η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος του εμπορίου αποτελεί τη βάση για ισχυρές διεκδικήσεις, κοινές δράσεις και ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον της αγοράς.

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