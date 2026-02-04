ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Jumbo: Έκτακτη διανομή €0,50 ανά μετοχή από τέλος Μαρτίου
Ανακοινώσεις
18:34 - 04 Φεβ 2026

Jumbo: Έκτακτη διανομή €0,50 ανά μετοχή από τέλος Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η JUMBO Α.Ε. γνωστοποίησε σήμερα (4/2) στους μετόχους της ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής 0,50 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), συνολικού ύψους 67,18 εκατ. ευρώ, από τα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων, με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την 24η Μαρτίου 2026 και έναρξη πληρωμών από την 30ή Μαρτίου 2026 μέσω της Eurobank.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εισηγμένης

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 παρ.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 04.02.2026 αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 67.182.780,50 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων 01.01.2022-31.12.2022 και 01.01.2023-31.12.2023.

Η καθαρή έκτακτη χρηματική διανομή, μετά και την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,4750 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 24.03.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων - record date).

Από τη Δευτέρα 23.03.2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω έκτακτης χρηματικής διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής).

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής της έκτακτης χρηματικής διανομής στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Δευτέρα 30.03.2026, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα), ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την Τετάρτη 01.07.2026 και εφεξής, η έκτακτη χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 4805267, υπεύθυνη κα. Αμαλία Καραμητσώλη).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της Πληρώτριας Τράπεζας είναι τα ακόλουθα: Domestic Markets Custody Operations, Corporate Actions, οδός Αλέκου Παναγούλη & Σινιόσογλου, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: +30 214 4061369, +30 214 4061399 και +30 214 4063271.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης της έκτακτης χρηματικής διανομής παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή, τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης
Αναλύσεις

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
17/08/2026 - 21:07

«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φοροδιαφυγή σε 1 στα 2 τουριστικά πλοία

Πολιτική
17/08/2026 - 20:54

Κατρίνης: Η κυβέρνηση αρκείται σε «χαλαρές» ανακοινώσεις αποδοκιμασίας των τουρκικών πρακτικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 20:40

Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπέρ GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Magazino
17/08/2026 - 20:30

Χάρι & Μέγκαν: Νέες διαφωνίες για το μέλλον των παιδιών τους – Η μάχη μεταξύ Βρετανίας και Καλιφόρνιας

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/08/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ