ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Επαναγορά 1,76 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €7,38 εκατ.
Ανακοινώσεις
09:40 - 09 Φεβ 2026

Eurobank: Επαναγορά 1,76 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €7,38 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα (Δευτέρα, 9/2) ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, απέκτησε συνολικά 1.761.170 ίδιες μετοχές κατά το διάστημα 2–6 Φεβρουαρίου 2026, με μέση τιμή κτήσης 4,1887 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7,38 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 02.02.2026 – 06.02.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.761.170 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €4,1887 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.377.001,65.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

tgf_a6239.jpeg

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 12.441.077 Ίδιες Μετοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.
Επιχειρήσεις

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.
Αναλύσεις

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ