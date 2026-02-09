Eurobank: Επαναγορά 1,76 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €7,38 εκατ.

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα (Δευτέρα, 9/2) ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, απέκτησε συνολικά 1.761.170 ίδιες μετοχές κατά το διάστημα 2–6 Φεβρουαρίου 2026, με μέση τιμή κτήσης 4,1887 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7,38 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 02.02.2026 – 06.02.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.761.170 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €4,1887 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.377.001,65.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 12.441.077 Ίδιες Μετοχές.