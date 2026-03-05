ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Euronext: Το MIP συνιστά ουσιαστικό βήμα προς την ενοποίηση των κατακερματισμένων αγορών
Ανακοινώσεις
16:31 - 05 Μαρ 2026

Euronext: Το MIP συνιστά ουσιαστικό βήμα προς την ενοποίηση των κατακερματισμένων αγορών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το «Πακέτο Ολοκλήρωσης της Αγοράς» (Market Integration Package – MIP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πιο ενοποιημένων, διαφανών και ανταγωνιστικών κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη αναφέρει η Euronext.

Η Euronext εκφράζει την υποστήριξή της στις προτάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των διασυνοριακών εμποδίων, στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών της αγοράς, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για ορισμένες βελτιώσεις, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των προτεινόμενων μέτρων.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφαλαιαγορές που υποστηρίζουν τις επενδυτικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα απαιτείται αυξημένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η Euronext. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εξάλειψή των εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και την επέκταση. Tο MIP που παρουσίασε η Κομισιόν, έχει στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η Euronext παραμένει διαχρονικά προσηλωμένη στους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και, γενικότερα, στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών. Στην πραγματικότητα, η Euronext έχει εξελιχθεί από μια μικρή ομάδα εθνικών χρηματιστηρίων σε μια κορυφαία, διαφοροποιημένη πανευρωπαϊκή υποδομή αγορών, η οποία περιλαμβάνει:

  • Οκτώ ρυθμιζόμενες αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκ των οποίων οι επτά λειτουργούν σε μία ενιαία πλατφόρμα 1 διαπραγμάτευσης με κοινή δεξαμενή ρευστότητας,
  • Το τρίτο μεγαλύτερο δίκτυο Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSD) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περιουσιακά στοιχεία ύψους €7,6 τρισεκατομμυρίων υπό θεματοφυλακή (Euronext Securities), και
  • Την Euronext Clearing, κορυφαίο ευρωπαϊκό οίκο εκκαθάρισης πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο εισαγωγής μετοχών στην Ευρώπη, με περισσότερες από 1.700 εισηγμένες εταιρείες και συνολική κεφαλαιοποίηση ύψους €6,7 τρισεκατομμυρίων, η Euronext φιλοξενεί τη μεγαλύτερη κοινότητα εκδοτών στην Ευρώπη. Με συνολικά περισσότερα από 57.000 ομόλογα και 3.100 ομόλογα ESG εισηγμένων, η Euronext αποτελεί επίσης κορυφαίο κέντρο εισαγωγής χρεωστικών τίτλων παγκοσμίως.

Επιπλέον, η Euronext λειτουργεί βάσει ενός μοναδικού ομοσπονδιακού μοντέλου, το οποίο συνδυάζει την εγγύτητα στα τοπικά χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες της αγοράς αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της προσέγγισης, προσφέροντας στους επενδυτές, μέσω τοπικών χρηματιστών, πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Elite.

"Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η Euronext διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ταχύτητα και κλίμακα για να ανταποκριθούμε στις πολυάριθμες προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε συλλογικά ως Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένης και της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιακής μετάβασης. Για να το επιτύχουμε αυτό, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε κεφαλαιαγορές με ρευστότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να στηρίξουμε τις μελλοντικές γενιές", σημειώνει ο Στεφάν Μπουζνά, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το MIP (Market Infrastructure Package) συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενοποίηση των κατακερματισμένων αγορών, τη βελτίωση των ευκαιριών επέκτασης για τις χρηματοοικονομικές υποδομές της ΕΕ και τη μείωση των διασυνοριακών εμποδίων.

H Euronext υποστηρίζει προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας, του υγιούς ανταγωνισμού, της δυνατότητας επιλογής για τους επενδυτές και της περαιτέρω ενοποίησης των αγορών. Πιστεύει ότι θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών και την αύξηση της διαφάνειας και της ορατότητας, με στόχο την αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους. Επιπλέον, σε αυτή τη φάση, δεν υποστηρίζει την πρόταση για αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών (consolidated tape).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες
Ειδήσεις

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα
Υγεία

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

«Πλημμύρα» 5,9 δισ. φθηνών δεμάτων στην ΕΕ: Το 93% προέρχεται από την Κίνα
ΕΜΠΟΡΙΟ

«Πλημμύρα» 5,9 δισ. φθηνών δεμάτων στην ΕΕ: Το 93% προέρχεται από την Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 16:58

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Αναλύσεις
10/06/2026 - 16:54

Euroxx Securities: Αναβαθμίζει στα €7,50 την τιμή-στόχο της Alter Ego Media – 40% περιθώριο ανόδου

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:49

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:47

Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι ενέργειές του απειλούν την περιοχή και τη διεθνή σταθερότητα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:42

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10/06/2026 - 16:33

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας λόγω παθογόνου μικροοργανισμού

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:31

Politico: Η ΕΕ εξετάζει σχέδια απεξάρτησης από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:30

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 16:20

EUIPO: Στα €12 δισ. οι ετήσιες απώλειες της ευρωπαϊκής μόδας από τα προϊόντα «μαϊμού»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/06/2026 - 16:15

CEO Citroen, Xavier Chardon: Επίσκεψη στον όμιλο Συγγελίδη

Πολιτική
10/06/2026 - 16:12

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:10

Bloomberg: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ τα αραβικά κεφάλαια πίσω από το deal Paramount - Warner Bros.

Πολιτική
10/06/2026 - 16:01

Γεραπετρίτης σε συνάντηση με Φιντάν: «Οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ειδήσεις
10/06/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός τον Μάιο με «άλμα» στο 4,2%

Πολιτική
10/06/2026 - 15:31

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης

Ακίνητα
10/06/2026 - 15:14

Μιχαηλίδου: Στις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Πολιτική
10/06/2026 - 15:11

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 15:05

Φραγκίσκη Μελίσσα: Καριέρες σε κίνηση και συνεχής εξέλιξη για τους εργαζομένους της Alpha Bank

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:56

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:47

Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός - Τα ίχνη που τον «έδεσαν» για το διπλό φονικό

Πολιτική
10/06/2026 - 14:44

Γεωργιάδης: Καλύτερη από ποτέ η κατάσταση στα νοσοκομεία των νησιών - «Μακιαβέλι» ο Τσίπρας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:38

Τραμπ: Το Ιράν καθυστέρησε υπερβολικά τη συμφωνία, τώρα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ