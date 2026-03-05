Euronext: Το MIP συνιστά ουσιαστικό βήμα προς την ενοποίηση των κατακερματισμένων αγορών

Το «Πακέτο Ολοκλήρωσης της Αγοράς» (Market Integration Package – MIP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πιο ενοποιημένων, διαφανών και ανταγωνιστικών κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη αναφέρει η Euronext.

Η Euronext εκφράζει την υποστήριξή της στις προτάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των διασυνοριακών εμποδίων, στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών της αγοράς, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για ορισμένες βελτιώσεις, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των προτεινόμενων μέτρων.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφαλαιαγορές που υποστηρίζουν τις επενδυτικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα απαιτείται αυξημένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η Euronext. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εξάλειψή των εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και την επέκταση. Tο MIP που παρουσίασε η Κομισιόν, έχει στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η Euronext παραμένει διαχρονικά προσηλωμένη στους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και, γενικότερα, στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών. Στην πραγματικότητα, η Euronext έχει εξελιχθεί από μια μικρή ομάδα εθνικών χρηματιστηρίων σε μια κορυφαία, διαφοροποιημένη πανευρωπαϊκή υποδομή αγορών, η οποία περιλαμβάνει:

Οκτώ ρυθμιζόμενες αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκ των οποίων οι επτά λειτουργούν σε μία ενιαία πλατφόρμα 1 διαπραγμάτευσης με κοινή δεξαμενή ρευστότητας,

Το τρίτο μεγαλύτερο δίκτυο Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSD) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περιουσιακά στοιχεία ύψους €7,6 τρισεκατομμυρίων υπό θεματοφυλακή (Euronext Securities), και

Την Euronext Clearing, κορυφαίο ευρωπαϊκό οίκο εκκαθάρισης πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο εισαγωγής μετοχών στην Ευρώπη, με περισσότερες από 1.700 εισηγμένες εταιρείες και συνολική κεφαλαιοποίηση ύψους €6,7 τρισεκατομμυρίων, η Euronext φιλοξενεί τη μεγαλύτερη κοινότητα εκδοτών στην Ευρώπη. Με συνολικά περισσότερα από 57.000 ομόλογα και 3.100 ομόλογα ESG εισηγμένων, η Euronext αποτελεί επίσης κορυφαίο κέντρο εισαγωγής χρεωστικών τίτλων παγκοσμίως.

Επιπλέον, η Euronext λειτουργεί βάσει ενός μοναδικού ομοσπονδιακού μοντέλου, το οποίο συνδυάζει την εγγύτητα στα τοπικά χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες της αγοράς αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της προσέγγισης, προσφέροντας στους επενδυτές, μέσω τοπικών χρηματιστών, πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Elite.

"Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η Euronext διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ταχύτητα και κλίμακα για να ανταποκριθούμε στις πολυάριθμες προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε συλλογικά ως Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένης και της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιακής μετάβασης. Για να το επιτύχουμε αυτό, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε κεφαλαιαγορές με ρευστότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να στηρίξουμε τις μελλοντικές γενιές", σημειώνει ο Στεφάν Μπουζνά, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το MIP (Market Infrastructure Package) συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενοποίηση των κατακερματισμένων αγορών, τη βελτίωση των ευκαιριών επέκτασης για τις χρηματοοικονομικές υποδομές της ΕΕ και τη μείωση των διασυνοριακών εμποδίων.

H Euronext υποστηρίζει προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας, του υγιούς ανταγωνισμού, της δυνατότητας επιλογής για τους επενδυτές και της περαιτέρω ενοποίησης των αγορών. Πιστεύει ότι θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών και την αύξηση της διαφάνειας και της ορατότητας, με στόχο την αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους. Επιπλέον, σε αυτή τη φάση, δεν υποστηρίζει την πρόταση για αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών (consolidated tape).