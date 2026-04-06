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Softweb: Αύξηση κατά 58% του κύκλου εργασιών &amp; μηδενικός δανεισμός
Ανακοινώσεις
18:35 - 06 Απρ 2026

Softweb: Αύξηση κατά 58% του κύκλου εργασιών & μηδενικός δανεισμός

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Softweb επιταχύνει την ανάπτυξή του το 2025, καταγράφοντας αύξηση κύκλου εργασιών 58% και επενδύοντας στρατηγικά στην περαιτέρω εξέλιξη της δομής του ομίλου.

Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ανάπτυξη και τη στρατηγική του κατεύθυνση, καθώς και τη συνεπή υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού του σχεδίου (2024–2026), όπως αυτό παρουσιάστηκε κατά την ένταξή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2025 αποτέλεσε έτος ισχυρής επιτάχυνσης για τον Όμιλο, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει αύξηση 58% και να διαμορφώνεται σε €3.159.416, έναντι €1.829.918 το 2024. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της εμπορικής λειτουργίας και τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για τις λύσεις του Ομίλου, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την απόκτηση ουσιαστικού μεγέθους για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τη θέση του στο οικοσύστημα των σύγχρονων επιχειρησιακών τεχνολογιών.

Επενδυτική χρονιά με διατήρηση λειτουργικής ισορροπίας

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €456.586 έναντι €447.591 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2%, παρά την υλοποίηση αυξημένων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς . Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €341.593 έναντι €357.737 το 2024, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 4%, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του προσωπικού, των επενδυτικών πρωτοβουλιών και των αυξημένων αποσβέσεων.

Ισχυρή ρευστότητα και μηδενικός δανεισμός

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €996.090 την 31.12.2025, έναντι €1.097.190 το 2024, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα και εξασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδοτική ευελιξία. Η μείωση συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων και εξαγορών που υλοποιήθηκαν εντός της χρήσης. Ο Όμιλος διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη δυνατότητα αυτόνομης ανάπτυξης.

Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οργανωτική εξέλιξη

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του, με το απόλυτο κόστος μισθοδοσίας να αυξάνεται κατά 63% και τον αριθμό των θέσεων εργασίας να ενισχύεται κατά 65%. Παράλληλα, το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικής οργανωτικής μετάβασης, κατά την οποία επενδύθηκε σημαντικός χρόνος και διοικητική προσπάθεια για τη μετάβαση της Softweb από δομή εταιρείας σε δομή Ομίλου. Η διαμόρφωση νέων λειτουργικών διαδικασιών, η ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων δημιούργησαν ένα πιο σύνθετο αλλά και πιο αποδοτικό επιχειρησιακό μοντέλο, με άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα διαχείρισης της ανάπτυξης και αξιοποίησης συνεργειών. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις στα κεντρικά της Θεσσαλονίκης, όπου πλέον στεγάζονται ενιαία όλες οι ομάδες, ενισχύοντας τη συνεργασία, την αποδοτικότητα και τις οικονομίες κλίμακας.

Στρατηγική διεύρυνση μέσω εξαγορών

Το 2025, ο Όμιλος προχώρησε σε περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρηματικού του αποτυπώματος μέσω εξαγορών, με σημαντικότερες αυτές της Vitamin Media Α.Ε. και της DevOcean I.K.E., διευρύνοντας σημαντικά την προϊοντική και υπηρεσιακή του βάση. Η εξαγορά της Vitamin Media Α.Ε. ενίσχυσε την παρουσία του Ομίλου στους τομείς της επικοινωνίας, του digital marketing και της στρατηγικής, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης μέσω συνδυαστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, μέσω της εξαγοράς της DevOcean I.K.E., ο Όμιλος ενδυνάμωσε το εξειδικευμένο unit web development, με στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένων ιστοσελίδων,

B2C / B2B e-commerce πλατφορμών και ψηφιακών portals.

Διεύρυνση πελατειακής βάσης και διεθνής ανάπτυξη

Ο Όμιλος συνέχισε την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του πελατολογίου του, προσελκύοντας σημαντικές επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Ενδεικτικά, συνεργασίες ξεκίνησαν με τις εταιρείες: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε., ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε., Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ROLLEX Α.Β.Ε.Ε., ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ Α.Ε., ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε., ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ Α.Ε., ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Η. ΑΛΤΣΕΧ & ΣΙΑ Ο.Ε., 3P SALADS Α.Ε., ALESCO A.E., CONSORTIS, ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε., ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε., ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε., ΖΑΝΑΕ Α.Ε., ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε. Παράλληλα, ενίσχυσε την παρουσία του στην Κύπρο, δημιουργώντας δίκτυο συνεργατών που ήδη αποδίδει νέες εμπορικές συμφωνίες και υλοποιήσεις.

Έρευνα & Ανάπτυξη – Βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη

Η επένδυση στην καινοτομία αποτέλεσε βασικό πυλώνα στρατηγικής για το 2025. Ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση του Softweb Business Suite (SBS), επεκτείνοντας τα υποσυστήματά του και ενισχύοντας τις δυνατότητές του. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε το υποσύστημα CRM, ενώ ενισχύθηκαν τα εργαλεία Sales Force Automation (SFA), merchandising, διαχείρισης αποθηκών μέσω mobile εφαρμογών (WMS), καθώς και οι δυνατότητες B2B και B2C e-commerce. Το SBS εξελίσσεται πλέον ως η μοναδική ενιαία πλατφόρμα ψηφιοποίησης εξωστρεφών επιχειρησιακών λειτουργιών, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη κρίσιμων διαδικασιών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ιδρύθηκε το NoeticAI Lab, μία νέα επιχειρησιακή μονάδα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου προς τεχνολογίες αιχμής.

Δήλωση Διοίκησης

Ο κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε για τον Όμιλο Softweb μία χρονιά έντονης ανάπτυξης και ουσιαστικών επενδύσεων, που αποτυπώνονται στην ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση τόσο στην οργανική ανάπτυξη όσο και σε στοχευμένες κινήσεις επέκτασης, με στόχο τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και τη συνεχή ενίσχυση της λειτουργικής μας απόδοσης τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά σε τεχνολογία, καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση εξέλιξης του Ομίλου.»

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