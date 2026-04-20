Εκλογές στη Βουλγαρία: Νικητής ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ - Αντί-Όρμπαν στην ΕΕ

Το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ρούμεν Ράντεφ οδεύει προς νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Βουλγαρία — τις όγδοες γενικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια.

Με καταμετρημένο πάνω από το 60% των ψήφων, η «Προοδευτική Βουλγαρία» (PB) προηγείται με 45%, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή — ποσοστό που αντιστοιχεί σε απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον 132 εδρών στο κοινοβούλιο των 240 εδρών.

Η PB ξεπέρασε τον φιλελεύθερο συνασπισμό PP-DB, που συγκέντρωσε 15%, και το κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, που έλαβε 13%, σύμφωνα με την επιτροπή.

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν αφού η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να περάσει έναν αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις, τις οποίες ο Ράντεφ, ως πρόεδρος, στήριξε.

«Οι πολίτες απέρριψαν την αυτάρκεια και την αλαζονεία των παλαιών κομμάτων και δεν έπεσαν θύματα ψεμάτων και χειραγώγησης. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε ο Ράντεφ στην ομιλία νίκης του.

Υποσχέθηκε να οικοδομήσει «μια ισχυρή Βουλγαρία σε μια ισχυρή Ευρώπη».

«Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι κριτική σκέψη, ρεαλιστικές ενέργειες και καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα για τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και… την ανάκαμψη της βιομηχανικής της ισχύος και ανταγωνιστικότητας. Αυτή θα είναι η κύρια συμβολή της Βουλγαρίας στην ευρωπαϊκή της αποστολή», είπε.

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Το προφίλ του Ράντεφ

Σύμφωνα με το BBC, ο Ράντεφ, 62 ετών, θεωρείται ένας πραγματιστής ηγέτης με κάπως φιλορωσικές τάσεις, ο οποίος έχει επικρίνει τις κυρώσεις της ΕΕ και έχει καλέσει σε εποικοδομητικό διάλογο με το Κρεμλίνο.

Αντιτίθεται στη στρατιωτική στήριξη της Βουλγαρίας προς την Ουκρανία.

Έδωσε τη μάχη των εκλογών κυρίως με βάση εσωτερικές πολιτικές, υποσχόμενος να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα μετά από χρόνια αδύναμων και εύθραυστων κυβερνητικών συνασπισμών.

Πρώην πιλότος μαχητικών Mig-29 και αρχηγός της βουλγαρικής πολεμικής αεροπορίας, η νίκη του θεωρείται εντυπωσιακή για τα βουλγαρικά δεδομένα, αλλά δεν δίνει στην «Προοδευτική Βουλγαρία» αρκετά ισχυρή εντολή για να κυβερνήσει μόνη της.

Στην πρώτη του ομιλία το βράδυ της Κυριακής, ο Ράντεφ δήλωσε ότι αναζητά εταίρους για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Η Βουλγαρία αποτελεί σημαντικό προμηθευτή πυρομαχικών και εκρηκτικών προς την Ουκρανία, μέσω τρίτων χωρών, κυρίως της γειτονικής Ρουμανίας.

Από το 2022, ο Ράντεφ έχει επανειλημμένα εκφραστεί κατά της πώλησης βουλγαρικών αποθεμάτων όπλων σοβιετικής εποχής στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι παρατείνουν έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει — παρόμοιο επιχείρημα με αυτό του απερχόμενου Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Το εργοστάσιο VMZ στο Σόποτ, περίπου δύο ώρες ανατολικά της Σόφιας, παράγει εκρηκτικά και βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, συμβατά με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Τον Οκτώβριο του 2025, η γερμανική εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού Rheinmetall ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ σε κοινή επιχείρηση με τη VMZ, με στόχο την παραγωγή έως και 100.000 βλημάτων 155 χιλιοστών ετησίως.

Επίσης, θα κατασκευαστεί ξεχωριστό εργοστάσιο πυρίτιδας στο Σόποτ, με τη Rheinmetall να κατέχει το 51% της εταιρείας.

Η παραγωγή εντάσσεται σε ευρύτερες ευρωπαϊκές προσπάθειες αύξησης της στρατιωτικής παραγωγής.

Παρότι αντιτίθεται στις στρατιωτικές προμήθειες προς την Ουκρανία, ο Ράντεφ ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ, στη Βουλγαρία τον Μάρτιο του 2025.

«Η Βουλγαρία γίνεται μέρος του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος», δήλωσε ο Ράντεφ κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά της Rheinmetall στο Ούντερλους της Γερμανίας, τον Αύγουστο του 2025.

Η στάση του, ως επικεφαλής της κυβέρνησης, φαίνεται πως θα είναι παρόμοια με εκείνη του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο — επικριτική προς τη στήριξη της ΕΕ, αλλά χωρίς να εμποδίζει την παραγωγή όπλων από ιδιωτικές εταιρείες για την Ουκρανία.