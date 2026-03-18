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Optima Bank: Έως 65,5 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 80,84% της Euroxx
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:46 - 18 Μαρ 2026

Optima Bank: Έως 65,5 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 80,84% της Euroxx

Reporter.gr Newsroom
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Η Optima Bank κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει ότι η ενδεχόμενη απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Euroxx μπορεί να φτάσει τα 65,5 εκατ. ευρώ για το 80,84%, με το ποσό να αντανακλά το ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσεις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές.

Πιο αναλυτικά, η Optima Bank τονίζει στην ανακοίνωση της:

Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η “Optima bank ”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής : Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά ς και σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης της Optima bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφορικά με ενδεχόμενη συναλλαγή απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών στην εταιρεία « EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (“EUROXX SECURITIES ”), διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

Η Optima bank έχει υποβάλει μη δεσμευτική πρόταση (Non -Binding Offer) προς ορισμένους μετόχους της EUROXX SECURITIES για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων και υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της συναλλαγής. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Optima bank δεν έχει υποβάλει δεσμευτική ή οριστική πρόταση ως προς συγκεκριμένο τίμημα για την απόκτηση συμμετοχής στην EUROXX SECURITIES, ούτε έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο τίμημα με μετόχους αυτής.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών, έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως €65 ,5 εκατ., το οποίο αφορά αποκλειστικά την περίπτωση απόκτησης του ανώτατου ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES .

Η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά προτεινόμενο ή συμφωνημένο τίμημα, ούτε αποτίμηση της EUROXX SECURITIES , αλλά αντανακλά ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσ εις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές.

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο, καθώς εξαρτάται από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί ή συμφωνηθεί, περιλαμβανομένων ιδίως:

της εξέλιξης και ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,

των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων των επιμέρους συμφωνιών που ενδεχομένως συναφθούν με τους πωλητές – μετόχους ,

της διενέργειας ενδελεχούς ελέγχου και αξιολόγησης (due diligence) στην EUROXX SECURITIES, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να προβλεφθούν,

του τελικού ποσοστού συμμετοχής που θα αποκτηθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης τουλάχιστον 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES.

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