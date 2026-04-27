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Ίλυδα: Αύξηση 16% στα καθαρά κέρδη το 2025 - Στα €8,99 εκατ. ο κύκλος εργασιών
Ανακοινώσεις
18:36 - 27 Απρ 2026

Ίλυδα: Αύξηση 16% στα καθαρά κέρδη το 2025 - Στα €8,99 εκατ. ο κύκλος εργασιών

Reporter.gr Newsroom
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Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει συνοπτικό σχολιασμό των βασικών οικονομικών μεγεθών και εξελίξεων της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 25 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σχολιασμός Οικονομικών Επιδόσεων

Πέραν των ιδιαίτερα ισχυρών οικονομικών επιδόσεων της χρήσης 2025, η Εταιρεία εμφανίζει και σημαντική υποστηρικτική αξία ισολογισμού: διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα €6,60 εκατ. (€ 0,47 ανά μετοχή) και ιδιόκτητο ακίνητο αποτιμημένο από ορκωτό εκτιμητή σε €2,66 εκατ. (€ 0,19 ανά μετοχή).

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τον μηδενικό δανεισμό και με δεδομένο ότι οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε €4,22 εκατ. έναντι εμπορικών υποχρεώσεων €1,58 εκατ., ενισχύει ουσιαστικά τη θεμελιώδη αξία της Εταιρείας, περιορίζει το χρηματοοικονομικό ρίσκο και αναδεικνύει την ισχυρή ποιότητα του ισολογισμού.

1. Κύκλος εργασιών: +26,41%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σημαντική ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και τη διεύρυνση του όγκου εργασιών.

2. Μικτά κέρδη: +27,94%. Αποτυπώνεται η διατήρηση υψηλής αποδοτικότητας σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος.

3. Λειτουργική κερδοφορία: EBITDA +20,18%, κέρδη προ φόρων +26,19%, καθαρά κέρδη+15,93%. Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν την αποτελεσματική μετατροπή της αναπτυξιακής πορείας σε καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα.

4. Ταμειακά διαθέσιμα: €6.611 χιλ. από €2.632 χιλ. (+151,16%), με μηδενικό δανεισμό. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την οικονομική ευρωστία της Εταιρείας, διατηρώντας υψηλό βαθμό χρηματοοικονομικής ευελιξίας και ανοίγοντας δυνατότητες για επιλεκτικές επενδύσεις, εξαγορές και M&A.

5. Ίδια κεφάλαια: +38,38%. Αντανακλάται η περαιτέρω ενίσχυση της καθαρής θέσης και της συνολικής αξίας της Εταιρείας.

6. Εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Οι εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν σε €4.222 χιλ. (από €1.812 χιλ.), ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις σε €1.575 χιλ. (από €447 χιλ.). Η αύξηση αμφοτέρων συνδέεται με τη σημαντική διεύρυνση της κλίμακας δραστηριότητας. Ο κίνδυνος επισφάλειας εκτιμάται ιδιαίτερα περιορισμένος, καθώς οι απαιτήσεις αφορούν μεγάλο αριθμό πελατών, με σημαντικό μέρος να σχετίζεται με μακροχρόνιους πελάτες και έργα του Δημοσίου τομέα.

7. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 2025: 27,45% βάσει ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ή 31,88% βάσει μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων 2024–2025.

Συμπεράσματα

Η Εταιρεία συνέχισε, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις ήτοι: σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών, υψηλή κερδοφορία, ενίσχυση ρευστότητας και περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης.

Συνολικά, η χρήση 2025 επιβεβαιώνει μια ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, συνδυάζοντας υψηλή λειτουργική και καθαρή κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό και ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις αυτές δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και την περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Σημαντικά Γεγονότα 2025

Το 2025 αποτέλεσε έτος ισχυρής επιχειρησιακής και στρατηγικής εξέλιξης, με τέσσερεις βασικούς άξονες:

  1. Ανάπτυξη μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου — με έμφαση στους τομείς Υγείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  2. Ανάπτυξη και εξέλιξη βασικών προϊόντων, με στόχο την προσαρμογή σε νέες κανονιστικές απαιτήσεις και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας.
  3. Διεύρυνση συνεργασιών με μεγάλους οργανισμούς και τεχνολογικούς εταίρους, ενισχύοντας τη θέση της Εταιρείας σε σύνθετα έργα πληροφορικής.
  4. Οργανωτική ενίσχυση: υλοποίηση και επέκταση προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock option plan) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισαγωγή νέων μετοχών στο Χ.Α.

Προοπτικές για το 2026

Η Εταιρεία εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, μηδενικό δανεισμό και ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος περαιτέρω ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε και τη σημαντική διεύρυνση του ανεκτέλεστου έργου.

Βασικοί άξονες:

  1. Ολοκλήρωση μεγάλων έργων Δημοσίου — τομείς Υγείας (ψηφιακές υπηρεσίες και διασυνδέσεις) και Ανώτατης Εκπαίδευσης (πλατφόρμες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).
  2. Ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων με έμφαση στη συμμόρφωση με νέες κανονιστικές απαιτήσεις (ψηφιακά παραστατικά, e-invoicing, data exchange) και στην ενίσχυση δυνατοτήτων analytics.
  3. Αξιοποίηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και διερεύνησης ευκαιριών εξαγορών, στρατηγικών συνεργασιών και M&A.
  4. Διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας μέσω βελτιστοποίησης κόστους, κλιμάκωσης υφιστάμενων λύσεων και στοχευμένης ανάπτυξης πελατολογίου.
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