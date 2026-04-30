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ΟΝΥΞ: Πτώση τζίρου 24,6% και ζημιές €4,25 εκατ. το 2025
Ανακοινώσεις
18:00 - 30 Απρ 2026

ΟΝΥΞ: Πτώση τζίρου 24,6% και ζημιές €4,25 εκατ. το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025, καταγράφοντας υποχώρηση μεγεθών και διεύρυνση ζημιών τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 2.022 χιλ. ευρώ, έναντι 2.680 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 658 χιλ. ευρώ ή 24,6%. Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.286 χιλ. ευρώ από 3.189 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας πτώση 903 χιλ. ευρώ ή 28,3%.

Τα μικτά αποτελέσματα επιδεινώθηκαν αισθητά, με την εταιρεία να εμφανίζει μικτά κέρδη 180 χιλ. ευρώ, έναντι 1.605 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ σε επίπεδο ομίλου καταγράφηκαν μικτές ζημίες 396 χιλ. ευρώ, έναντι μικτών κερδών 2.023 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3.138 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 573 χιλ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, σε επίπεδο ομίλου οι ζημίες EBITDA ανήλθαν σε 4.435 χιλ. ευρώ, από 535 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας για το 2025 διαμορφώθηκαν σε 4.765 χιλ. ευρώ, έναντι 1.612 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 5.527 χιλ. ευρώ, από 1.623 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα μετά φόρων κατέγραψαν ζημίες 4.251 χιλ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι 1.246 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ σε ενοποιημένη βάση οι ζημίες διαμορφώθηκαν σε 5.028 χιλ. ευρώ, από 1.278 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

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