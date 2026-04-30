Τζιρακιάν Profil: Σταθεροποίηση δεικτών το 2025 – Τζίρος στα €21,62 εκατ.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η χρήση 2025 χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών, με βελτίωση παραγωγικότητας και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τη χαμηλή ζήτηση και την πίεση στις διεθνείς τιμές που επηρέασαν αρνητικά τον κύκλο εργασιών.

Αναλυτικότερα:

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Χρήσης 2025.

Η κλειόμενη χρήση χαρακτηρίστηκε από τη σταθεροποίηση όλων των οικονομικών δεικτών μετά από μία διετή σημαντική υποχώρηση τους. Η σταδιακή αναστροφή που ξεκίνησε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του. Η βελτίωση της παραγωγικότητας και η συγκράτηση του κόστους των παραγωγικών συντελεστών περιόρισε το ανά μονάδα κόστος παραγωγής επιτρέποντας την αύξηση του μικτού κέρδους, ενώ σε συνδυασμό με την υποχώρηση του λειτουργικού κόστους συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Ανάσχεση στη θετική πορεία της κλειόμενης χρήσης επέφεραν τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης που περιόρισαν τον όγκο των πωλήσεων και σε συνδυασμό με την υποχώρηση των διεθνών τιμών ιδιαιτέρως στο πρώτο αλλά και στο τρίτο τρίμηνο του έτους, επίδρασαν αρνητικά στον κύκλο εργασιών.

Σταδιακή ανάκαμψη παρουσιάζει η ζήτηση και οι τιμές πώλησης από το τελευταίο τρίμηνο του έτους απόρροια των μέτρων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών χαλυβουργικών προϊόντων, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή εντός του τρέχοντος έτους. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την επιβολή του ‘’φόρου άνθρακα’’ μέσω της εφαρμογής των κανόνων CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), τη δραστική μείωση των ποσοστώσεων για εισαγωγές από τρίτες χώρες , αλλά και τον έλεγχο της χώρας προέλευσης όπου ο χάλυβας πρωτογενώς έλιωσε και χυτεύθηκε (melt and pour). Πρόκειται για διαρθρωτικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη στρατηγική αυτονομία και ασφάλεια της καθιστώντας τον κλάδο παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων Στρατηγικό Βιομηχανικό κλάδο της Ένωσης.

Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η περαιτέρω βελτίωση του μικτού κέρδους και η επαναφορά των λειτουργικών κερδών σε θετικά επίπεδα, περιορίζοντας δραστικά το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έτος. Το χρηματοοικονομικό κόστος, αν και μειούμενο, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα επιβαρύνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025

Παρά την αβεβαιότητα και τους αυξημένους κινδύνους που παρουσιάζει η παρούσα συγκυρία με τη γεωπολιτική αστάθεια, τις πολεμικές συγκρούσεις, την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις να κυριαρχούν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι εγχώριες προοπτικές της οικονομίας για το τρέχον έτος παραμένουν θετικές. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα νέα σενάρια ανάπτυξης της οικονομίας από 1,9% έως 2,3% . Σε όλες τις εκτιμήσεις των σεναρίων οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και ο τουρισμός παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, οι νέες δανειοδοτήσεις από το τραπεζικό σύστημα και η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών θα δώσουν ώθηση στις επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα και στην οικοδομή. Πολλά μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα θα επισπευστούν λόγω της επιτάχυνσης απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης στηρίζοντας τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα.

Περαιτέρω τα μόνιμα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα που αναφέρθηκαν ανωτέρω αναμένεται να περιορίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις πολιτικές dumping από παραγωγούς τρίτων χωρών. Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αναμένεται να υποχωρήσουν κατά -47%, ήτοι στους 18 εκ. τόνους , δημιουργώντας θετικό περιβάλλον ανάπτυξης της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευκαιρίες επένδυσης στο χαλυβουργικό κλάδο.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά μεταβολής του οικονομικού περιβάλλοντος ενισχύουν θετικά τον όγκο του πωληθέντος τονάζ των παραγόμενων προϊόντων καθώς και τον τζίρο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τους στόχους που έχει θέσει η Εταιρεία.

Στα πλαίσια ενίσχυσης των στόχων της, η Εταιρεία, αναδιατάσσει την εμπορική πολιτική της ενισχύοντας την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων της έναντι της εμπορίας. Το θετικό πλαίσιο μέτρων που αναφέρθηκε νωρίτερα για την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες διεύρυνσης τόσο του όγκου όσο και της πελατειακής βάσης.

Παράλληλα η Εταιρεία σχεδιάζει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό , όπου σε συνδυασμό με τις ήδη εφαρμοζόμενες πολιτικές συγκράτησης του κόστους, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα , θα μειώσουν το κόστος και θα αυξήσουν την κερδοφορία.

Καθώς το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους ολοκληρώθηκε, οι στόχοι που είχαν τεθεί επιβεβαιώθηκαν. Κατά την έναρξη του δευτέρου τριμήνου, οι ζήτηση δείχνει αυξητική τάση , με τις τιμές πώλησης να συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία καλύπτοντας σταδιακά τη μεγάλη πτώση των προηγουμένων τριών ετών. Η αύξηση των τιμών οφείλεται τόσο στην αναγκαία προσαρμογή στα εφαρμοζόμενα μέτρα της Ένωσης αλλά και στην ενσωμάτωση του αυξημένου κόστους μεταφορικών και ενέργειας. Ταυτόχρονα οι ελλείψεις που ενδεχομένως να εμφανιστούν στην αγορά τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες λόγω της σταδιακής αύξησης της διαθεσιμότητας των ευρωπαίων παραγωγών ενισχύει τις τιμές . Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, τοποθετώντας σημαντικές παραγγελίες για αγορές πρώτων υλών, με στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού της τουλάχιστον έως και το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διατηρώντας το μέσο κόστος αγοράς σε σχετικά σταθερό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές που είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν τις τυχόν ελλείψεις όσο και τις αυξομειώσεις των τιμών.