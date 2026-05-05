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Η «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις» προχωρά στην έκδοση 250.000 νέων μετοχών
Ανακοινώσεις
17:39 - 05 Μάι 2026

Η «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις» προχωρά στην έκδοση 250.000 νέων μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 7.5.2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Euronext Athens των 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 25.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 250.000 μετοχές x 0,10 ευρώ). 

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της τρίτης περιόδου (περίοδος από 27.9.2025 μέχρι 26.9.2026) του Προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock option plan) από δέκα (10) δικαιούχους, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,10 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.06.2023 όπως αυτή τροποποιήθηκε (για την τιμή διάθεσης) από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 24.6.2025 και ισχύει καθώς και των από 27.9.2023 (Πρόγραμμα), 9.3.2026 (Χορήγηση Δικαιωμάτων Τρίτης Περιόδου), 16.3.2026 (Αύξηση Κεφαλαίου και Τροποποίηση Καταστατικού) και 24.3.2026 (Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου) σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Την 2.4.2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτοκόλλου 4056168/02.04.2026 η Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών (ήτοι ποσού 25.000,00 ευρώ) και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) εκάστη. Η ως ανωτέρω αύξηση Πιστοποιήθηκε την 24.3.2026 από το Δ.Σ. της εταιρίας, η δε πιστοποίηση αυτής καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 4056217/02.04.2026 της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (1.558.348,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.583.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) εκάστης

Το χρηματιστήριο Euronext Athens την 5.5.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Euronext Athens από δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ως ανωτέρω έγκριση εισαγωγής, ήτοι από την 7.5.2026

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο χρηματιστήριο Euronext Athens, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του χρηματιστηρίου Euronext Athens και την υπ’αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του χρηματιστηρίου Euronext Athens όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας τηλ. 2310 804047, κος Πάρις Τσιρχόγλου (Νομικός Σύμβουλος).

Θεσσαλονίκη 5.5.2026

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 18:08
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