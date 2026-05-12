AUSTRIACARD: Διέθεσε 448.799 ίδιες μετοχές σε στελέχη μέσω του Share Option Program

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει με την παρούσα ότι έχει μεταβιβάσει τις συνολικά 448.799 ίδιες μετοχές της στα ακόλουθα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρίας και σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας σε (μερική) εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Share Option Program που εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2023: στον κ. Εμμανουήλ Κόντο (Πρόεδρο του συμβουλίου διοίκησης και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, 170.971 μετοχές), στον κ. Jon Neeraas (Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, Σκανδιναβικών Χωρών και Αμερικής, 170.971 μετοχές) και στον κ. Markus Kirchmayr (Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου, 85.485 μετοχές). Επιπλέον, 21.372 μετοχές έχουν μεταβιβαστεί σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Share Option Program της 30 Ιουνίου 2023, η μεταβίβαση των μετοχών έγινε χωρίς τίμημα. Η αξία των μετοχών που μεταβιβάστηκαν ανέρχεται σε €3.657.711,85 (υπολογιζόμενη με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στο χρηματιστήριο της Βιέννης στις 7 Μαΐου 2026) / ενώ σε €3.698.103,76 (υπολογιζόμενη με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στο Euronext Athens στις 7 Μαΐου 2026).

Η μεταβίβαση των ιδίων μετοχών έλαβε χώρα στις 7 Μαΐου 2026 με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC), μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τη μεταβίβαση στον Εμμανουήλ Κόντο και μέσω της Raiffeisen Bank International AG για τη μεταβίβαση στους λοιπούς δικαιούχους.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές η Εταιρία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές.

Οι παραπάνω συναλλαγές έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί με την ανακοίνωση της Εταιρίας σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 του Αυστριακού Κανονισμού περί Δημοσιοποίησης του έτους 2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 119 παρ. 9 του Αυστριακού Νόμου περί Χρηματιστηρίου 2018, που έλαβε χώρα στις 8 Μαΐου 2026.

Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι με τις παραπάνω συναλλαγές ολοκληρώθηκε η διάθεση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Share Option Program με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 22 Απριλίου 2026, 4 Μαΐου 2026, 6 Μαΐου 2026 και 8 Μαΐου 2026.