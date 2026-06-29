Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Η Eurobank ανακοίνωσε την υλοποίηση αγορών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 22.06.2026 – 26.06.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.977.805 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,1785 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €12.442.624,22.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 37.033.319 Ίδιες Μετοχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 28.04.2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Η ολοκλήρωση της εν λόγω εταιρικής πράξης τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).