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ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.
Επιχειρήσεις
16:53 - 29 Ιουν 2026

ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Δούρος Α.Ε. εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο της πορείας της, σηματοδοτούμενο από τη συγκρότηση του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και την είσοδο δύο νέων βασικών μετόχων, οι οποίοι ενισχύουν ουσιαστικά τις προοπτικές ανάπτυξής της. Καθοριστικής σημασίας για τη νέα αυτή πορεία αποτελεί η έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ από την ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της εταιρείας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Θεόδωρο Ν. Δούρο, Χρίστο Σοφή, Δημήτριο Τσέλλο, Πέτρο Χρυσοβέργη, Ευγενία Μουρούσια, Γεώργιο Σιούφα και Βασιλική Πουλημένου.

Η επταμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες για την εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του. Παράλληλα, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Θεόδωρος Ν. Δούρος καλωσόρισε επισήμως τους νέους βασικούς μετόχους της εταιρείας, Νίκο Μπάκο και Αλεξάνδρα Καϋμενάκη, τους οποίους εκπροσώπησε ο Δημήτρης Πάσχος. Όπως ανέφερε, η παρουσία δύο ισχυρών οικονομικών παραγόντων, με σημαντική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του επιχειρείν, όπως η ναυτιλία, οι κατασκευές, η ενέργεια, ο τραπεζικός τομέας και άλλοι κλάδοι, δημιουργεί αισιοδοξία και θέτει ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας, όχι μόνο στον χώρο της μόδας αλλά και στους τομείς του real estate και των κατασκευών.

Ο Θεόδωρος Ν. Δούρος απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Νίκο Μπάκο για την εμπιστοσύνη και την πίστη του στο εγχείρημα, στον Δημήτριο Τσέλλο για την ουσιαστική συμβολή του τόσο στη γνωριμία των πλευρών όσο και στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, καθώς και στο απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο για τη στήριξή του σε όλη τη διαδικασία. Ξεχώρισε, επίσης, τον Χρίστο Σοφή για τη διαρκή νομική υποστήριξη που παρείχε στη Δούρος Α.Ε. καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και τον δικηγόρο Δημήτρη Πάσχο, για την καθοριστική συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας, επισημαίνοντας τις πολύτιμες γνώσεις, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό και των δύο.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πέτρο Χρυσοβέργη, οικονομικό σύμβουλο του Νίκου Μπάκου, καθώς και προς όλους τους οικονομικούς συμβούλους, τα στελέχη και τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας, τους ορκωτούς ελεγκτές, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαρκή συνεργασία, την καθοδήγηση και τη στήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στον πατέρα του, Νίκο Δούρο, ιδρυτή της Δούρος Α.Ε., στη μνήμη του οποίου αφιέρωσε τη σημαντική αυτή εξέλιξη, τονίζοντας ότι η στάση ζωής του υπήρξε η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για την οικογένεια και την εταιρεία. «Μας δίδαξε να μην παραιτούμαστε ποτέ, να μην εγκαταλείπουμε ποτέ και να συνεχίζουμε με επιμονή και πίστη…».

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