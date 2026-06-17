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Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή
Ανακοινώσεις
16:43 - 17 Ιουν 2026

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη (17/6), η Intracom Holdings ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025, καθορίζοντας τις κρίσιμες ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης πληρωμής.  

Η απόφαση εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με το συνολικό μικτό ποσό της διανομής να ανέρχεται σε 15,048 εκατ. ευρώ, ενώ η καταβολή στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Alpha Bank στα τέλη Ιουνίου.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1, 5.1 και 5.2 του Κανονισμού του χρηματιστηρίου Euronext Athens, ως ισχύει, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2026, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος, συνολικού (μικτού) ποσού € 15.048.000,00, δηλ. (μικτού) ποσού € 0,18, ανά μετοχή.

Τo ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 617.848 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και συνεπώς ανέρχεται στο μικτό ποσό των € 0,1813401995, ανά μετοχή.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται, εφόσον επιβάλλεται, βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το ν. 4646/2019, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε €0,1722731895, ανά μετοχή.

Την Δευτέρα, 22 Ioυνίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ως άνω μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος, χρήσης 2025, ορίζεται η Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ALPHA BANK», ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των λογαριαμών αξιών των Μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η καταβολή του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την Euronext Securities Athens και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64, 151 25 Μαρούσι, τηλ. +30 210 6674451).

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλ. μέχρι 31/12/2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

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