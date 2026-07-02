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e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 7 Ιουλίου
Εργασιακά
17:34 - 02 Ιουλ 2026

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 7 Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, όπως ενημέρωσε η διοίκηση του φορέα. Συγκεκριμένα, η διακοπή θα αφορά το διάστημα από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις 14:00, έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 11:00.

Η προσωρινή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης του υποσυστήματος εισφορών «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ», στο πλαίσιο της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Φορέα.

Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

1. Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ/ e- ΕΦΚΑ

2. Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ

3. Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

4. Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης

5. Βεβαίωση Εισφορών για φορολογική χρήση

6. Έναρξη (Εγγραφή/ Επανεγγραφή), Μεταβολή Δραστηριότητας, Λήξη Ασφάλισης

7. Προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ

Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών μετάπτωσης, στην ψηφιακή πλατφόρμα «Dashboard Πολίτη – myEFKA»:

  • Δεν θα εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων, λόγω της προσωρινής μη διαθεσιμότητας των σχετικών δεδομένων.
  • Δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη για το χρονικό διάστημα, από 7/7/2026 μέχρι και 10/7/2026, η υπηρεσία πληρωμής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του συστήματος IRIS. Επισημαίνεται ότι παραμένουν διαθέσιμοι οι υπόλοιποι υφιστάμενοι τρόποι πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
  • Η διαδικασία αυτεπάγγελτης εγγραφής δεν θα εκτελεστεί στη ροή 7ου/2026 προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της μετάπτωσης του νέου ΟΠΣ.

Για την αντιμετώπιση τυχόν επειγουσών αναγκών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση (Τ.Δ.) του e-ΕΦΚΑ στην οποία υπάγονται.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των εργασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η οποία έχει ως τελικό στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησής τους, σε ένα πιο σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον, καταλήγει στην ενημέρωσή του ο φορέας.

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