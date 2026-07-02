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Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Πολιτική
17:33 - 02 Ιουλ 2026

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Reporter.gr Newsroom
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Την απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη του για κάθε μορφή τρομοκρατίας καθώς και την άμεση ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της επίθεσης με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Μετέφερε «τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, των μελών και φίλων της παράταξης, αλλά και συνολικά της κοινωνίας» προς την κυρία Νέστορα για την τραγική απώλεια της μητέρας της, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό για τη Δημοκρατία μας αυτό που έγινε. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στον δημόσιο διάλογο, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε περιθώριο στον οποιονδήποτε να απειλεί ανθρώπινες ζωές», τόνισε.

Αναφερόμενος στο κλίμα που διαμορφώνεται, έκανε λόγο για «οργανωμένη επίθεση που θυμίζει άλλες δεκαετίες», ζητώντας να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι εμπλεκόμενοι, καθώς και το τι επιδίωκαν οι δράστες.

Τέλος, υπογράμμισε ότι «το ζήτημα της ασφάλειας συνολικά πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα», επισημαίνοντας ότι η κοινωνική απαίτηση είναι «να διαλευκανθεί η υπόθεση και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν για τη δολοφονία μιας γυναίκας».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει δεχθεί δεκάδες επιθέσεις στο παρελθόν και δεν δεχόμαστε ούτε ως σκέψη την τρομοκρατία και τη νομιμοποίηση της βίας», κατέληξε.

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