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ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026
Ανακοινώσεις
18:15 - 09 Ιουλ 2026

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, κορυφαία ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς του κλάδου στην Ευρώπη, ανακοινώνει τον κύκλο εργασιών για το Α’ Εξάμηνο 2026.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το Α’ Εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 40,7 εκατ. ευρώ, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2025*, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2%.

Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας, η κατανομή των εσόδων για το Α’ Εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκε ως εξής:

  • 29% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  • 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά,
  • 44% από παραγωγές για τρίτους,
  • 14% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Για το σύνολο του 2026, η Διοίκηση της Παπουτσάνης διατηρεί τις εκτιμήσεις της, προσβλέποντας σε διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, βασιζόμενη σε:

  • νέες συνεργασίες και ανάπτυξη των υφιστάμενων,
  • συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και
  • τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, και ήδη έχει φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τα πρόσφατα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές δεν έχουν ακόμη εξομαλυνθεί. Οι τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών και ορισμένων πρώτων υλών εξακολουθούν να κινούνται σε αυξημένα επίπεδα, καθώς η προσαρμογή των εφοδιαστικών αλυσίδων και η επιστροφή σε συνθήκες κανονικότητας απαιτούν χρόνο.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εφαρμόζει στοχευμένες ενέργειες για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κόστος και τη διασφάλιση της εύρυθμης τροφοδοσίας και λειτουργίας της.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ανάπτυξη κατά 8% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025, οδηγούμενη κυρίως από τις κατηγορίες οικιακής φροντίδας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 20% το Α’ Εξάμηνο του 2026, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης, διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Α’ Εξαμήνου 2025.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, ενώ η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους παραμένει θετική. Η υποκατηγορία των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων συνεχίζει να διευρύνει την πελατειακή της βάση, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 8%, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν αύξηση 9% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2025, η οποία συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και επέκταση σε νέες συνεργασίες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν αύξηση κατά 4%, και προβλέπεται να διατηρήσουν τη θετική αυτή δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

Σημείωση: Για λόγους συγκρισιμότητας, τα στοιχεία του Α’ Εξαμήνου 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο λογιστικής απεικόνισης των εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026. Συγκεκριμένα, οι σχετικές εκπτώσεις προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής αποδίδονται πλέον μέσω πιστωτικών τιμολογίων και όχι μέσω τιμολογίων πώλησης, όπως ίσχυε έως το τέλος του 2025.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει λογιστικά τον κύκλο εργασιών, οδηγώντας σε μείωσή του, με αντίστοιχη απομείωση των Δαπανών Διάθεσης, χωρίς επίπτωση στην τελική κερδοφορία της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, ο δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του Α’ Εξαμήνου 2025, ύψους €40,2 εκατ., αναπροσαρμόζεται σε €38,6 εκατ. με βάση τον νέο τρόπο λογιστικής απεικόνισης.

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