Χατζηδάκης: «Τα καταφέραμε» – Πλήρης απορρόφηση των €35,95 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της 35,95 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια, και εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφησή τους μέσω των τελικών εκταμιεύσεων έως το τέλος του έτους.

Στον απολογισμό του περιλαμβάνει σημαντικά έργα και δράσεις, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός μέσω του gov.gr, η προμήθεια 425 ηλεκτρικών λεωφορείων, οι ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, ο Ε65, τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία και το «Σπίτι μου 2».

Παράλληλα, αναφέρεται σε μεταρρυθμίσεις όπως ο νέος Δικαστικός Χάρτης, το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι έλαβαν 1,66 δισ. ευρώ σε εγκεκριμένες επιχορηγήσεις, ενώ στο δανειακό σκέλος το 60% των συμβάσεων αφορούσε ΜΜΕ, με επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 5,9 δισ. ευρώ.

Ο κ. Χατζηδάκης κάνει επίσης αναφορά στη θητεία του στα υπουργεία Περιβάλλοντος, Εργασίας και Οικονομικών, επισημαίνοντας δράσεις όπως το «Εξοικονομώ», η ανάπτυξη των ΑΠΕ, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία και η διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές.

Καταλήγοντας, χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης «τεράστια ευκαιρία» για την Ελλάδα και υποστηρίζει ότι η χώρα κατάφερε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας μέσα σε ιδιαίτερα αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

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