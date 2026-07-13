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Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL
Ανακοινώσεις
17:58 - 13 Ιουλ 2026

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Reporter.gr Newsroom
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Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. (Fais Group) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης της E-TENNIS MAROUSI Α.Ε. με απορρόφηση από την κατά 75% θυγατρική της ELSOL Α.Ε., μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης από το ΓΕΜΗ στις 13 Ιουλίου 2026.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει: Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. με δ.τ. «Fais Group», σε συνέχεια της από 27/05/2026 ανακοίνωσής της περί έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, από την κατά 75% θυγατρική της εταιρεία «ELSOL Α.Ε. Εισαγωγής και Εμπορίας Αθλητικών Ειδών» (δ.τ. «ELSOL A.E.»), της κατά 100% θυγατρικής της ELSOL εταιρείας «Ε-ΤΕΝΝΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ Εισαγωγή και Εμπορία Αθλητικών Ειδών Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (δ.τ. «E-TENNIS MAROUSI A.E.»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως την 13/07/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6109542, η με αριθμό 7709 – 13/7/2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΖΒΕ469ΗΕΘ-ΧΗ5), και της κοινοποιήθηκε με Αρ. Πρωτ.: 4138300, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της προαναφερθείσας θυγατρικής εταιρείας (με έμμεση συμμετοχή), με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30/04/2026, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 5162/2024, όπως ισχύουν σήμερα.

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της απορροφώσας εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα: «ELSOL Α.Ε. Εισαγωγής και Εμπορίας Αθλητικών Ειδών» με δ.τ. «ELSOL A.E.».

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