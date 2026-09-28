Fais Group: Αύξηση 125% στα καθαρά κέρδη – Στα €3,68 εκατ. τα έκτακτα κέρδη από τη Σαντορίνη

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. με δ.τ. Fais Group ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το Α' εξάμηνο του 2026. Ο Όμιλος Φάις κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση, με μείωση του καθαρού δανεισμού και ουσιαστική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 125%, ενισχυμένα από έκτακτα κέρδη ύψους €3,68 εκατ. από την πώληση του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Βασικά δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία Α' εξαμήνου 2026

Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3% περίπου και ανήλθαν σε € 103 εκατ.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε και ανήλθε στο 46,2% έναντι 45,6% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (+60μβ)

Τα κέρδη πρό φόρων τόκων και αποσβέσων (EBITDA) ανήλθαν σε € 18 εκατ. από € 17,5 εκατ., αύξηση κατά 3%

Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε € 7,48 εκατ. από € 3,33 εκατ.

Επέκταση Δικτύου

Κατά την περίοδο του Α' εξαμήνου 2026, ο Όμιλος άνοιξε τέσσερα νέα καταστήματα και λειτουργούσε συνολικά 145 σημεία πώλησης, εκ των οποίων:

135 φυσικά καταστήματα & Shop-in-Shop (SIS) (από 131 στο τέλος του 2025)

10 ηλεκτρονικά καταστήματα (σταθερά από το τέλος του 2025)

Χρηματοοικονομική Θέση

Το 2026 συνεχίζει να είναι έτος περαιτέρω ισχυροποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητας του Ομίλου:

Σημαντικά γεγονότα κατά το Α' εξάμηνο 2026

Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη, έναντι € 28,3 εκατ. από την οποία προέκυψε κέρδος € 3,68 εκατ.

Στις 29/6/2026, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενέκρινε πρόγραμμα scrip dividend επί μερίσματος € 0,155 ανά μετοχή (μικτό), με δυνατότητα επιλογής επανεπένδυσης του 50% του μερίσματος σε νέες μετοχές της Εταιρείας και επιστροφή κεφαλαίου € 0.11 ανά μετοχή.

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων

Αποφασίστηκε και διανεμήθηκε εντός του Ιουλίου επιστροφή κεφαλαίου € 0,11 ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 5.024.800.

Στις 4/8/2026 ολοκληρώθηκε η καταβολή του μερίσματος, ποσού € 4.238.724,11 όπως προέκυψε μετά την αφαίρεση του ποσού που επανεπενδύθηκε.

Η κα Λού Φάις, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κος Σαμ Φάις, Διευθύνων Σύμβουλος, της Φάις Συμμετοχών Α.Ε., δήλωσαν από κοινού:

«Το Α΄ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος Φάις κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη των πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση, με μείωση του καθαρού δανεισμού και του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και ουσιαστική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Αναμφισβήτητα, οι πληθωριστικές πιέσεις στα λειτουργικά κόστη, όπως το κόστος προσωπικού, ενέργειας, μισθώσεων και μεταφορικών, εξακολούθησαν να επηρεάζουν τη λειτουργία μας με το επιχειρηματικό περιβάλλον να παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό. Tα έξοδα έχουν επιβαρυνθεί από την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων και ανακαινίσεις παλαιών.

Οι επενδύσεις αυτές θα επιδράσουν θετικά όμως στο προσεχές διάστημα διευρύνοντας τις πωλήσεις και την κερδοφορία του ομίλου. Συνεχίζουμε με συνέπεια τους εταιρικούς μας μετασχηματισμούς, μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο απλουστευμένης δομής που θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στις κύριες δραστηριότητές μας και στο πως θα τις αναπτύξουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην πώληση της ξενοδοχειακής μας μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ., αποκομίζοντας καθαρό κέρδος €3,68 εκατ. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε την επέκταση του δικτύου μας, το οποίο πλέον αριθμεί 145 σημεία πώλησης σε πέντε χώρες (φυσικά και ηλεκτρονικά), ενώ επόμενος σταθμός μας είναι η Σλοβακία όπου το πρώτο μας κατάστημα KIKO Milano αναμένεται να ανοίξει σύντομα. Παράλληλα, ενισχύουμε τις ηλεκτρονικές μας πωλήσεις, με τη λειτουργία νέων e-shops της KIKO Milano στη Ρουμανία και την Κύπρο. Στις αρχές Ιουλίου, ανοίξαμε το νέο KALOGIROU Mykonos Store στα Ματογιάννια, σε ιδιόκτητο διατηρητέο ιστορικό κτίριο. Παράλληλα, νέα σημεία πώλησης της KIKO Milano άνοιξαν στη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ελλάδα. Ανακαινίζουμε καταστήματά μας όπου κρίνουμε απαραίτητο, όπως το MANGO στο εμπορικό κέντρο River West, έναν χώρο περίπου 1.000 τ.μ. και το κατάστημα Ferragamo στη Σταδίου, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη επενδύσει σε κεφαλαιουχικές δαπάνες περί τα €5 εκατ. το Α’ εξάμηνο φέτος.

Μετά το πέρας του εξαμήνου, διανείμαμε στους μετόχους μας επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,11 ανά μετοχή, ενώ υλοποιήσαμε πρόγραμμα scrip dividend επί μερίσματος €0,155 ανά μετοχή (μικτό), με δυνατότητα επανεπένδυσης του 50% του μερίσματος σε νέες μετοχές της Εταιρείας.

Το πρόγραμμα σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, η οποία ανήλθε σε 77,2%. Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους μας ανήλθε σε περίπου 7%, (για αυτούς που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα) υπερβαίνοντας σημαντικά τη μέση μερισματική απόδοση της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία, βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025, διαμορφώθηκε σε 4,4%. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευσή μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου λιανικής, στη γεωγραφική επέκταση σε υφιστάμενες και νέες αγορές, καθώς και στη διεύρυνση των συνεργασιών μας με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους.

Προχωρούμε με διαφάνεια, συνέπεια και δέσμευση, έχοντας ως σταθερό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό μας».