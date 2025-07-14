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Οι βασικοί λόγοι που έφεραν το +33,4% στο Χρηματιστήριο Αθηνών
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08:26 - 14 Ιουλ 2025

Οι βασικοί λόγοι που έφεραν το +33,4% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Αλλη μια κορυφή για το ΧΑ (υψηλό 1973)  άλλη μια ανοδική εβδομάδα (ΓΔ +2,2%) στον 9ο  συνεχόμενο ανοδικό μήνα για το ελληνικό χρηματιστήριο που με κινητήριο δύναμη τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +9,3% στον μήνα και +64,2% στο έτος) εξακολουθεί να εντυπωσιάζει εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Νέα υπέρβαση είχαμε και στον τζίρο, με τον μέσο όρο την εβδομάδα που πέρασε να υπερβαίνει τα 240 εκ. (+20% περίπου από τον μ.ο. του 2025 και σχεδόν +70% από τον μ.ο. του 2024) κάτι που επιβεβαιώνει την διεθνοποίηση της αγοράς, ανεξαρτήτως της επίσημης σφραγίδας ως ανεπτυγμένη (DM), παράλληλα με την συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση θετικών εκθέσεων από μεγάλες επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού (UBS, Goldman Sachs κα).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΧΑ οφελείται από την παγκόσμια αλλαγή τάσης και ισορροπιών μετά τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ όπου για την ώρα στους χαμένους συμπεριλαμβάνουμε το δολάριο, τον εξαιρετισμό των ΗΠΑ αλλά και το perception των διεθνών επενδυτών προς την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ενώ για τους κερδισμένους καλό θα ήταν να μην βιαστούμε να κρίνουμε την στιγμή που η δυναμική των εξελίξεων παραμένει ευμετάβλητη (με την πρόσφατη επιστολή Τραμπ για δασμούς 30% στην ΕΕ να μην έχει ακόμα απαντηθεί).

Η χώρα μας παρουσιάζει αρκετά θετικά στοιχεία σε μακροοικονομικό επίπεδο, με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο να δείχνει σημαντική υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα (πάνω από τα 5 δις με τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους εαν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο να φτάνουν έως και τα 10 δις ευρώ ή στο 4% του ΑΕΠ), το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να μειώνεται σημαντικά κατά -1 δις στα 13,4 δις και τον κλάδο αιχμής της ελληνικής οικονομίας τον τουρισμό να παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις (στο πεντάμηνο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις +5,9% στα 6,3 εκ. επιβάτες ενώ τα πρόδρομα στοιχεια τόσο του Ιουνίου όσο κυρίως του Ιουλίου δείχνουν αφίξεις άνω των 5 εκ. επιβατών/μήνα).

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την – έστω και οριακή – βελτίωση που δείχνουν τα κέρδη/μετοχή (eps) των εισηγμένων που ανακοίνωσαν αποτελέσματα τριμήνου, τότε καταλήγουμε στο μικρό ‘θαύμα’ που ζει η αγορά καταγράφοντας σχεδόν σε καθημερινή βάση νέα υψηλά 15ετίας.

Η εξωστρέφεια δε των εισηγμένων που επιχειρείται σε μεγάλο εύρος της αγοράς είτε με νέα έργα στο εξωτερικό, είτε με εξαγορές ξένων εταιριών είτε ακόμα με την προσπάθεια των διοικήσεων για συνενώσεις δυνάμεων και εισαγωγή σε διεθνή χρηματιστήρια, υποδηλώνουν ότι το επιχειρείν στην χώρα έχει αφήσει για καλά πίσω την 10ετία της κρίσης και έχει βάλει πλώρη για νέες κατακτήσεις.

Βέβαια, επειδή στο παρελθόν έχουμε ζήσει αρκετές φορές την διαδρομή ευφορία/απογοήτευση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και στο χρηματιστήριο – όπως άλλωστε και στην ζωή – ισχύει η θεωρία της σχετικότητας (στην διασταλτική του μορφή) με τους νόμους της βαρύτητας υπεράνω όλων.

Σε ό,τι αφορά στην ανάλυση και αποτίμηση εταιριών και μετοχών είναι πάντα καλό να γυρνάμε στις βασικές αρχές τιμολόγησης κατανοώντας τους όποιους κινδύνους υπάρχουν σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από τους ιστορικούς μέσους όρους (Ρ/Ε, Ρ/Β κα), κάτι που ισχύει για όλες τις αγορές (μετοχών, ομολόγων, εμπορευμάτων, συναλλάγματος κλπ).

Μέχρι τότε μπορούμε να απολαύσουμε το ταξίδι που έχει φέρει την αγορά στο +33,4% από την αρχή του χρόνου (και μετοχές του Ftse στο +100%) και να έχουμε τις ζώνες δεμένες για παν ενδεχόμενο!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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