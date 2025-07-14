Παπαστράτος: Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα για το 2025

Στις εποχές έντονου ανταγωνισμού που διανύουμε οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν εί ναι αυτές που έχουν βρει τον τρόπο να ευημερούν και οι αριθμοί, αλλά και οι άνθρωποί τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι η Παπαστράτος.

Χρόνο με το χρόνο η εταιρεία αναπτύσσεται και μεγαλώνει τα μεγέθη της, αλλά παράλληλα διασφαλίζει και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της. Σταθερά προσηλωμένη στη δημιουργία ενός υγιούς, σύγχρονου και ανθρώπινου περιβάλλοντος εργασίας η Παπαστράτος αναδείχθηκε ως «Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα» για το 2025, σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand της Randstad (REBR) - για 5η συνεχή χρονιά.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ανεξάρτητη μελέτη εργοδοτικού brand παγκοσμίως, η οποία αξιολογεί τη φήμη και την ελκυστικότητα των μεγαλύτερων εργοδοτών, από το ευρύ κοινό. Η έρευνα αναδεικνύει τα βασικά κριτήρια επιλογής εργοδότη: ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές, εργασιακή ασφάλεια, ευκαιρίες καριέρας, ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον και κοινωνική υπευθυνότητα.

Παράλληλα, η έρευνα εξετάζει τα βασικά κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή εργοδότη από δυνητικούς υποψηφίους. Στην Ελλάδα, η μελέτη διεξάγεται για 8η χρονιά και για το 2025 συμμετείχαν 3.576 άτομα, ηλικίας 18 έως 65 ετών - εργαζόμενοι, φοιτητές και άνεργοι - οι οποίοι αξιολόγησαν τις 150 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, βάσει αριθμού προσωπικού.

Η Παπαστράτος κατέκτησε την 1η θέση για 5η συνεχή χρονιά, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την ελληνική αγορά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Η διάκριση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Παπαστράτος ως εργοδότη επιλογής στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της.

Με αφορμή αυτή την αναγνώριση, η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και συλλογικής προσπάθειας να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος νιώθει ότι η φωνή του μετράει και ότι ο ίδιος εξελίσσεται. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν - τόσο οι εργαζόμενοί μας όσο και όσοι μας επιλέγουν ως υποψήφιο εργοδότη - μας γεμίζει ευθύνη να συνεχίσουμε #prostokalytero, επενδύοντας ουσιαστικά στους ανθρώπους μας».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2025