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Φον ντερ Λάιεν: Όχι σε δασμολογικά αντίποινα στις ΗΠΑ όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις
16:21 - 13 Ιουλ 2025

Φον ντερ Λάιεν: Όχι σε δασμολογικά αντίποινα στις ΗΠΑ όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τα αντίμετρα στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου καθώς επιδιώκουν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες «ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση του 30%».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έστειλαν επιστολή με μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ εκτός εάν υπάρξει λύση μέσω διαπραγματεύσεων, επομένως θα παρατείνουμε και την αναστολή των αντιμέτρων μας μέχρι τις αρχές Αυγούστου», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ το μορατόριουμ των αντποίνων της ΕΕ είχε προγραμματιστεί να λήξει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.

Όπως πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν: «Το έκτακτο μέτρο αντιποίνων δημιουργήθηκε για εξαιρετικές καταστάσεις και δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», αναφερόμενη σε ένα εργαλείο που επιτρέπει στην ΕΕ να υπερβεί τους παραδοσιακούς δασμούς αγαθών και να επιβάλλει περιορισμούς και στο εμπόριο υπηρεσιών.

Με σημερινή της ανάρτηση η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει: «Ένας δασμός 30% στις εξαγωγές της ΕΕ θα έπληττε τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους ασθενείς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη μιας συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου.

Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ με βάση αναλογικά αντίμετρα».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2025 - 15:25
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