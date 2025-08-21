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Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής πάνω στις... δάφνες της εντυπωσιακής ανόδου +42% το 2025
Σχόλια Αγοράς
17:54 - 21 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής πάνω στις... δάφνες της εντυπωσιακής ανόδου +42% το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Αδυναμία εμφανίζουν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην αγορά, καθώς η κόπωση από τα σημαντικά κέρδη του 2025 αρχίζει να γίνεται αισθητή. Παρότι η δυναμική της χρονιάς παραμένει θετική, ο Γενικός Δείκτης δεν καταφέρνει να υπερβεί το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων – ένα επίπεδο-κλειδί για την προσέγγιση των υψηλών 15ετίας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, υποχωρώντας μόλις κατά 0,01% στις 2.097,07 μονάδες. Η διακύμανση εντός της συνεδρίασης έφτασε τις 14,3 μονάδες, με υψηλό ημέρας στις 2.105,39 μονάδες και χαμηλό στις 2.091,07 μονάδες.

Πάντως, παρά τη βραχυπρόθεσμη στασιμότητα, η αγορά παραμένει σε ανοδική τροχιά, οδεύοντας προς τον δέκατο συνεχόμενο μήνα ανόδου και το πέμπτο διαδοχικό κερδοφόρο έτος.

Η απόδοση του Γενικού Δείκτη για τον Αύγουστο αγγίζει το +5,14%, ενώ από την αρχή του 2025 έχει ενισχυθεί κατά +42,69%. Παράλληλα, η απόστασή του από τα υψηλά του έτους παραμένει μικρή (περίπου -1,4%), με τα επόμενα τεχνικά επίπεδα να εντοπίζονται σε τιμές που είχαν σημειωθεί τον Μάρτιο του 2010.

Οι τοποθετήσεις των επενδυτών παραμένουν επιλεκτικές, ενώ η απουσία σημαντικών εγχώριων ειδήσεων αφήνει τη διάθεση της αγοράς να διαμορφώνεται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Το διεθνές ενδιαφέρον – συνεπώς και των Ελλήνων επενδυτών – επικεντρώνεται στην ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole την Παρασκευή (22/8), η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την παγκόσμια επενδυτική ψυχολογία.

Σε εταιρικό επίπεδο, η μετοχή της Κρι Κρι διαπραγματεύτηκε χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα των 0,4007 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,3807 ευρώ), με την πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου.

Παράλληλα, στο ταμπλό καταγράφηκε αλλαγή στην ονομασία της Attica Bank, η οποία μετονομάστηκε σε CrediaBank, με νέο διακριτικό τίτλο και κωδικό ΟΑΣΗΣ «CREDIA».

Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη εξαμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell, με τις μεταβολές να ισχύουν από το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει σήμερα 28 ελληνικές μετοχές.

Σε επίπεδο μετοχών, η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε με άνοδο 0,83% στα 14,64 ευρώ, του ΟΛΘ κέρδισε 4,52% στα 37 ευρώ και του ΣΑΡ (Σαράντης ΑΒΕΕ) σημείωσε άνοδο 0,14% στα 14,18 ευρώ.

Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΠΑΠ έχασε 1,40% στα 19,71 ευρώ, της ΛΑΜΔΑ έπεσε κατά 0,43% στα 6,97 ευρώ και της HELLENiQ ENERGY σημείωσε απώλειες 0,86% στα 8,60 ευρώ.

Στις τράπεζες, η μετοχή της ΕΤΕ κέρδισε 0,24% στα 12,73 ευρώ, της Eurobank έκλεισε στο +0,18% και της Alpha Bank στο +1,41%, ενώ της Πειραιώς έχασε 0,53% στα 7,11. Συνολικά, ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο της τάξης του 0,20% στις 2.281,690 μονάδες.

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς και οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 21:00
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