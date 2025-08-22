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ΧΑ: Οριακές ισορροπίες μεταξύ κατοχύρωσης κερδών και συνέχισης της ανοδικής τάσης
Σχόλια Αγοράς
09:05 - 22 Αυγ 2025

ΧΑ: Οριακές ισορροπίες μεταξύ κατοχύρωσης κερδών και συνέχισης της ανοδικής τάσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε για τρίτη συνεχή συνεδρίαση σε στενό εύρος, κλείνοντας στις 2.097 μονάδες (-0,01%), με περιορισμένο τζίρο 189,45 εκατ. ευρώ. Η αγορά συνεχίζει να εμφανίζει rotation τίτλων, με επενδυτές να αναδιατάσσουν χαρτοφυλάκια και να μεταφέρουν ρευστότητα προς mid caps, όπως η Ελλάκτωρ (+5,33%) και η ΕΧΑΕ (-0,28%).

Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank ξεχώρισε με +1,4% στα 3,46 ευρώ και υψηλό τζίρο, ενώ η ΕΤΕ και η Eurobank κινήθηκαν ήπια ανοδικά, αντίθετα με την Πειραιώς που υποχώρησε - 0,53%. Η Κύπρου έκλεισε στα 7,62 ευρώ με +0,53%, παρά τα μεγάλα πακέτα συναλλαγών. Στις μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης, ο Δρομέας (+7,34%), η ΣΙΔΜΑ (+7,06%) και η Ελίν (+4,9%) σημείωσαν σημαντικά κέρδη. Διεθνώς, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές.

Οι αποδόσεις των ομολόγων δείχνουν ανοδική τάση, με το ελληνικό 10ετές στο 3,45%, ενώ το πετρέλαιο παραμένει σταθερό (Brent 66,8$/βαρέλι, WTI 62,6$/βαρέλι).

Συνολικά, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η ελληνική αγορά παραμένει κοντά στα υψηλά 15ετίας, με οριακές ισορροπίες μεταξύ κατοχύρωσης κερδών και συνέχισης της ανοδικής τάσης, ενώ οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί στις κινήσεις τους και αξιολογούν τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Η προσοχή στρέφεται στην ανακοίνωση των δεικτών FTSE Russell το βραδυ, με τις αλλαγές να ισχύουν από της 19ης Σεπτεμβρίου.

Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το rebalancing του MSCI, χωρίς να υπάρξουν προσθήκες νέων μετοχών, με τις αλλαγές να εφαρμόζονται απευθείας στον δείκτη.

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