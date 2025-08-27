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Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα πτώσης – «Εισαγόμενοι» οι λόγοι που υποχωρούν οι τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:40 - 27 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα πτώσης – «Εισαγόμενοι» οι λόγοι που υποχωρούν οι τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Η σύνδεση των χρηματιστηρίων διεθνώς και η σύγκριση των αποτιμήσεων ομοειδών κλάδων δείχνει να επηρεάζει στην τρέχουσα συγκυρία και για το ΧΑ, όπου μετά από την πρωινή προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης έως τις 2086 μονάδες (+0,46%) η αγορά έχασε ξανά τον βηματισμό της, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει έως τις 2060 μονάδες (-0,76%) να συσσωρεύσει για αρκετές ώρες στα χαμηλά και να  κλείσει τελικά  στις 2069 -0,33% με προσφορά στις δημοπρασίες (τζίρος δημοπρασιών 38 εκ. και συνολικά 222 εκ.)  

Πιέσεων συνέχεια στον τραπεζικό κλάδο (χαμηλό ΔΤΡ -2% / κλείσιμο -1,28%) με την Optima στο -2.2%, την ETE στο -1.9%, την ΕΥΡΩΒ στο -1.56%, την ΠΕΙΡ στο -1,5% και την Bochgr στο -1,78%.

Η υποχώρηση έχει καθαρά εισαγόμενο χαρακτήρα εξαιτίας της σημαντικής διήμερης πτώσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με καλύτερη την μετοχή της ΑΛΦΑ +0.56% ξανά με τον μεγαλύτερο τζίρο από τις υπόλοιπες (στις 3 συνεδριάσεις της εβδομάδας έχουν αλλάξει χέρια πάνω από 100 εκ. μετοχές).

Τόσο οι βασικές γαλλικές τράπεζες (BNP, Societe Generale, Credit Agricole) – λόγω της πολιτικής αναταραχής και των προσδοκιών για μετακύληση της κρίσης στην ανάπτυξη και στο ΑΕΠ – όσο και οι γερμανικές (Deutsche, Commerzbank) – λόγω της υποβάθμισης της σύστασης από την Goldman Sachs σε neutral – πληγώθηκαν χρηματιστηριακά, με σημαντικές απώλειες λόγω πωλήσεων μετοχών, κάτι που έμμεσα επηρέασε και τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες ξαφνικά δεν δείχνουν τόσο ελκυστικές τουλάχιστον σε συγκριτικό επίπεδο.

Η μαγιά της εξαιρετικής φετινής πορείας του κλάδου (ΔΤΡ +75%) λειτουργεί ως πηγή προσφοράς μετοχών και κατοχύρωσης κερδών και στην παρούσα φάση απαιτούνται άλλοι καταλύτες (μεταξύ των εταιριών του FTSE) για να στηρίξουν τις τιμές.

ΕΛΧΑ (+2.9%), ΣΑΡ (+1.6%), AKTR (+2.1%) μαζί με ΜΠΕΛΑ (+3.3%), ΟΤΕ (+1.37%) έβαλαν πλάτη στη σημερινή συνεδρίαση με την πλειονότητα των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ωστόσο, να υποχωρεί (αναλογία 10/13). Τις μεγαλύτερες πτώσεις εκτός τραπεζών κατέγραψαν οι AΡΑΙΓ (-1,3%), ΒΙΟ (-0,9%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,8%) και ΔΑΑ (-1,38%).

Οριακά καλύτερη η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM στο +0,04% με ΙΝΤΚΑ +1,9%, ΙΝΛΟΤ +1% και ΦΡΛΚ +1,4% σε άνοδο, υποχώρηση σε ΚΟΥΕΣ (-2%), ΑΒΑΞ (-1,9%), σπουδαίο ενδοσυνεδριακό γύρισμα στην ΠΡΟΦ (+1,35% από -2%) μετά και την νέα συνεργασία με την Credia Bank.

Μεικτή κατάσταση στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με κάποιες λίγες μετοχές να συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους (ΑΛΜΥ στο +1.4%, ΛΟΥΛΗ στο +2.1%) αλλά γενικότερα με τους επενδυτές περισσότερο μουδιασμένους μετά τις διεθνείς εξελίξεις και την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος.

Το πρόσημο του μήνα δεν φαίνεται να κινδυνεύει με μόλις δύο συνεδριάσεις να υπολείπονται (ΓΔ +3,7% μηνιαία απόδοση) αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσοχή και επαγρύπνηση για την βραχυπρόθεσμη τάση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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