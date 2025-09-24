Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες υπέγραψαν το 5Χ5 στο photo finish

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Το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης της Τετάρτης (24/9) στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, με τον ΓΔ να κινείται μεταξύ 2052 – 2065 και να κλείνει τελικά ανοδικά με τραπεζική βοήθεια στις 2065 +0,11%. Ο τζίρος έφτασε στα 227 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου τα 77 έγιναν στις δημοπρασίες.

Στάση ξεκούρασης αρχικά για τις τράπεζες, με επιτάχυνση την τελευταία ώρα (ΔΤΡ +0,7%) και την BOCHGR +3,6% να ξεχωρίζει. Η μετοχή της Κύπρου μαζί με την ΛΑΜΔΑ +4,8% που βρέθηκε σε υψηλό έτους δημιούργησαν ένα δίπολο επενδυτικού ενδιαφέροντος.

ΕΥΡΩΒ +1,2%, ΠΕΙΡ +1,16%, Optima +1,58%, ΕΛΠΕ +1,07%, ΜΟΗ +1,85% , ΕΛΧΑ +2,2% με τις καλύτερες αποδόσεις στον δείκτη FTSE.

Δεν άντεξε η προσπάθεια αντίδρασης από τα χθεσινά χαμηλά της METLEN -0,4% , παρά το πρωινό +1,2% στα 50 ευρώ.

Υποχώρηση σε ΕΕΕ -0,7% σε χαμηλό τετραμήνου, ΜΠΕΛΑ -2,2%, ΣΑΡ -1,3%, ΤΙΤΑΝ -1,4% και ΟΤΕ -1,2% .

Ισορροπία στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την ΟΤΟΕΛ +1% , ΚΡΙ +0,6%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ +1,9% και NOVAL +1,5% , στο κόκκινο η ΕΧΑΕ -2,3%, ΟΛΘ -1,1%, ΑΒΑΞ -1,2%, ΠΡΟΦ -1,6% και ΙΝΛΟΤ -0,8%.

Περισσότερες οι πτωτικές στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση (ΑΛΜΥ, ΚΟΥΑΛ, REALCONS) σε ξεχωριστό μονοπάτι η ΦΑΙΣ +2,7%.

Υπενθυμίζουμε ότι στην ομολογιακή αγορά τρέχουν ταυτόχρονα δύο μεγάλες εκδόσεις, η 1η από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ ύψους 500 εκ. 7ετούς διάρκειας με αρχικό εύρος επιτοκίου 3,20-3,50% και η 2η από την ΙΝΛΟΤ ύψους 850 εκ. εξαετούς διάρκειας δύο διαφορετικών εκδόσεων (σταθερού + κυμαινόμενου επιτοκίου) με αποδόσεις από 6,75% έως 7,50% περίπου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άντληση τελικά 900 εκ. και μάλιστα με χαμηλότερα επιτόκια λόγω της σημαντικής ζήτησης (3,2χ)

Σημαντικές – και με αρνητικό πρόσημο – οι εξελίξεις από την ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη / Ερντογάν στην ΝΥ, ακόμα σημαντικότερες οι δηλώσεις κορυφαίων ηγετών γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα (ΜΑ, Ουκρανία κα).

Παραμένει η πλάγια κίνηση του Σεπτεμβρίου στις ευρωπαϊκές αγορές , με το ΧΑ να επιχειρεί την νέα υπέρβαση για τον 11ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (μόλις 4 συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του μήνα ο ΓΔ κρατάει το +2,2%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης