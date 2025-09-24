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Ο τυφώνας Ραγκάσα «σφυροκοπά» την Ασία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - Συγκλονιστικές εικόνες
Ειδήσεις
17:10 - 24 Σεπ 2025

Ο τυφώνας Ραγκάσα «σφυροκοπά» την Ασία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - Συγκλονιστικές εικόνες

Reporter.gr Newsroom
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Δεν είναι τυχαίο που ο υπερτυφώνας Ραγκάσα έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς των Καταιγίδων». Το πέρασμα του από την Ασία έφερε εκτεταμένες καταστροφές, δεκάδες νεκρούς, ενώ παρέλυσε τη ζωή στην νοτιοανατολική Ασία.

Το παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, ανέφερε ότι ο Ραγκάσα είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στην περιοχή του βορειοδυτικού Ειρηνικού και της Νότιας Σινικής Θάλασσας μέχρι στιγμής φέτος. Η προκαταρκτική ανάλυση έδειξε επίσης ότι κατατάσσεται ως ο δεύτερος ισχυρότερος στην περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας από τότε που ξεκίνησε η τήρηση αρχείων του παρατηρητηρίου το 1950, ισοφαρίζοντας τους τυφώνες Σαόλα το 2023 και Γιάγκι το 2024, ανέφερε.

Σχεδόν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν, σε όλη την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, την οικονομική δύναμη της νότιας Κίνας. Ένας μετεωρολογικός σταθμός στην πόλη Τσουάνταο κατέγραψε μέγιστες ριπές 241 χλμ/ώρα (περίπου 150 μίλια/ώρα) το μεσημέρι, το υψηλότερο επίπεδο στην πόλη Τζιανγκμέν από τότε που ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Τεράστια κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή της πόλης Ζουχάι και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε δέντρα υπό έντονη βροχή. Πεσμένα κλαδιά ήταν διάσπαρτα στους δρόμους.

Σοκαριστικά βίντεο από το Χονγκ Κονγκ καταγράφουν τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα εισβάλλει με ορμή σε ξενοδοχείο, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του.

Στην Ταϊβάν, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 17, στις Φιλιππίνες 10, ενώ 124 άνθρωποι αγνοούνται μετά την υπερχείλιση φράγματος στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, το οποίο απελευθέρωσε ορμητικά νερά προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις, θέλουν τον τυφώνα να υποχωρεί αργά σήμερα το βράδυ με τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

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