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«Πρασίνισε» η Wall Street με φόντο τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
17:04 - 15 Οκτ 2025

«Πρασίνισε» η Wall Street με φόντο τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (15/10), καθώς μια σειρά από καλύτερα των αναμενόμενων εταιρικά αποτελέσματα επισκίασαν τις ανησυχίες σχετικά με την αυξανόμενη εμπορική ένταση με την Κίνα.

Έτσι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο Dow Jones αγγίζει τις 46.523,56 μονάδες, με κέρδη 0,55%, ο Nasdaq «παίζει» στις 22.671,46 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,68% και ο S&P 500 κερδίζει 0,66% στις 6.688,06 μονάδες.

Στα θετικά νέα της ημέρας, η μετοχή της Bank of America εκτινάχθηκε κατά 4% αφού η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στα ισχυρά έσοδα από επενδυτική τραπεζική. Αντίστοιχα, η Morgan Stanley παρουσίασε επίσης καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ανέβει κατά 6%.

Οι ανακοινώσεις αυτές ήρθαν μετά από ένα κύμα θετικών αποτελεσμάτων την Τρίτη, μεταξύ άλλων από τις Goldman Sachs και Wells Fargo.

Παρόλα αυτά, ο βετεράνος της Wall Street Art Hogan θεωρεί πως οι μετοχές πιθανόν θα κινηθούν υποτονικά από εδώ και πέρα, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα ιστορικά υψηλά, όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα γύρω από τον εμπορικό πόλεμο. Ο Hogan, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη B. Riley Wealth Management, πρόσθεσε ότι και η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ αποτελεί επιπλέον εμπόδιο για την αγορά.

«Όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο μεγαλύτερη ζημιά προκαλεί στην οικονομία. Αυτό επηρεάζει την εμπιστοσύνη και πιθανότατα θα επηρεάσει και τις καθοδηγητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων για τα αποτελέσματα», δήλωσε στο CNBC.

«Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων μπορεί να αποδειχθεί πολύ καλύτερη από το αναμενόμενο, με τον συνήθη αριθμό εταιρειών που ξεπερνούν τις προβλέψεις. Απλώς δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί υποχρεωτικά "οδηγό ανόδου", τουλάχιστον μέχρι να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια για τη σχέση μας με την Κίνα.»

Σημειώνεται πως οι ανησυχίες για το εμπόριο οδήγησαν σε έντονη μεταβλητότητα την Τρίτη. Ο S&P 500 επιχείρησε ανάκαμψη, αλλά τελικά έκλεισε πτωτικά, αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε την Κίνα με εμπάργκο στο μαγειρικό λάδι αργά μέσα στη συνεδρίαση, ως αντίποινα για την άρνηση του Πεκίνου να αγοράσει αμερικανική σόγια. Την Τρίτη, ο δείκτης είχε φτάσει να κερδίζει έως και 0,4% και να χάνει έως και 1,5%.

Ο Nasdaq έκλεισε με πτώση, αλλά σημαντικά πάνω από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά. Ο Dow, αντίθετα, κινήθηκε ανοδικά, κερδίζοντας πάνω από 200 μονάδες, παρά το γεγονός ότι το πρωί είχε σημειώσει πτώση έως και 1,3%.

Τα νέα της Τρίτης αποτέλεσαν ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας. Το βράδυ της Δευτέρας, η Κίνα ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας Hanwha Ocean. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις απειλές του Τραμπ την προηγούμενη Παρασκευή για επιβολή πρόσθετου δασμού 100% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, ως απάντηση στους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου ή και νωρίτερα, ανάλογα με την επόμενη κίνηση της Κίνας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ Jamieson Greer στο CNBC την Τρίτη.

«Πολλά εξαρτώνται από τις κινήσεις της Κίνας», είπε ο Greer. «Εκείνοι είναι που επέλεξαν να κάνουν αυτή τη μεγάλη κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 17:32
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